ËÌ»³¹¨¸÷¡¢¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤¬½Ã¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡Ù¼çÂê²Î¡ÖTHE BEAST¡×Ã´Åö¡ª¡¡4.5ÇÛ¿®¤Ø
¡¡ËÌ»³¹¨¸÷¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤¬½Ã¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤¬¡¢ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿Hiromitsu Kitayama¡ÖTHE BEAST¡×¤Ë·èÄê¡£ËÜÆü14Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡Öto HEROes ¡ÁTOBE 1st Super Live¡Á¡×¥é¥¤¥Ö¸ø±é¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ¶Ê¤Ï¡¢4·î5Æü¤Î¥É¥é¥Þ½é²óÊüÁ÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÌ»³¹¨¸÷¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¢¿Àºê°ì¥¤¥é¥¹¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Îß·×200ËüÉô¤ò±Û¤¨¤¿¡Ø·¯¤¬ËÍ¤é¤ò°Ëâ¤È¸Æ¤ó¤À¤³¤í¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¤µ¤ÎÎ´¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤Î¥É¥é¥Þ²½¡£¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎµÓËÜ¤Ç¤Î¤¾¤ß¡¢¿Í¤¬»ý¤Ä°Ç¤ä¡Ö½ÃÀ¡×¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÆü¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬»à¤ó¤À¡£Ç¯Ëö¤ÎÅÔÆâ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±Ø¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»Ë¾åºÇ°¤Î¥Æ¥í¡£666¿Í¤Î»à½ý¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿»ö·ï¤Ï¡¢¡È½Ã¤Î¿ô»ú¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡ÖThe Beast¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¼Â¹ÔÈÈ¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¡£25ºÐ¤Î¼ã¼ê¿Íµ¤½÷Í¥¡¦´õÆ²¶×²»¡£¡È²¶¡É¤Î¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡£·¯¤Ï¤Ê¤¼¡¢½Ã¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£·¯¤ò»ß¤á¤ë¼êÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥Ò¥È¤Î¡Ö½ÃÀ¡×¤ò¤á¤°¤ëÀïØË¤Î¥Î¥ï¡¼¥ë¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤¬ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿Hiromitsu Kitayama¡ÖTHE BEAST¡×¤Ë·èÄê¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦¿Àºê°ì¡ÊËÌ»³¹¨¸÷¡Ë¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¿Íµ¤¼ã¼ê½÷Í¥¡¦´õÆ²¶×²»¡Ê¶Ì¾ë¥Æ¥£¥Ê¡Ë¤¬µ¯¤³¤·¤¿»Ë¾åºÇ°¤ÎÆÇ¥¬¥¹¥Æ¥í¤Ï¡¢666¿Í¤Î»à½ý¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¤½¤Î¡Ö½Ã¤Î¿ô»ú¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡ÖThe Beast¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡½¡£¥É¥é¥Þ¤È¤â¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¡ÖTHE BEAST¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÁñ¸·¤Ç½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ë²»³Ú¤È¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡¢¡Ö½ÃÀ¡×¤òÉ½¸½¤·ËÌ»³¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÀ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¥é¥Ã¥×¤¬¡¢¾×·âÅª¤Ê¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢ËÜÊÔ¤ò¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤ÎÆâÍÆ¤È¤â¥ê¥ó¥¯¤·¤¿²Î»ì¤âÃíÌÜ¡£Á°¡¹¤«¤é²¹¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÌ»³¤Ï¡¢¡Öº£²óTHE BEAST¤Ï¡¢Æ¸»Ò¡¾T¤µ¤óÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼¿´Ç·½õ¤µ¤ó¤Ê¤É¤ÎÀè±Ô¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤È¥´¥¹¥Ú¥ë¥³¡¼¥é¥¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë»ö¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ç¤¹¡£À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¸òº¹¤¹¤ë±¿Ì¿¤È¿´¤ÎÆâ¤ËÀø¤à½Ã¡ÊBEAST¡Ë¤ÎÌµ¸Â¥ë¡¼¥×¡£ºî»ì¤Ë¤â»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È½Å¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤òËÂ¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ24¡Ø·¯¤¬½Ã¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤Æ4·î5Æü¤è¤êËè½µ¶âÍË24»þ12Ê¬ÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÌ»³¹¨¸÷¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¢¿Àºê°ì¥¤¥é¥¹¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Îß·×200ËüÉô¤ò±Û¤¨¤¿¡Ø·¯¤¬ËÍ¤é¤ò°Ëâ¤È¸Æ¤ó¤À¤³¤í¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¤µ¤ÎÎ´¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤Î¥É¥é¥Þ²½¡£¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎµÓËÜ¤Ç¤Î¤¾¤ß¡¢¿Í¤¬»ý¤Ä°Ç¤ä¡Ö½ÃÀ¡×¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤¬ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿Hiromitsu Kitayama¡ÖTHE BEAST¡×¤Ë·èÄê¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦¿Àºê°ì¡ÊËÌ»³¹¨¸÷¡Ë¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¿Íµ¤¼ã¼ê½÷Í¥¡¦´õÆ²¶×²»¡Ê¶Ì¾ë¥Æ¥£¥Ê¡Ë¤¬µ¯¤³¤·¤¿»Ë¾åºÇ°¤ÎÆÇ¥¬¥¹¥Æ¥í¤Ï¡¢666¿Í¤Î»à½ý¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¤½¤Î¡Ö½Ã¤Î¿ô»ú¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡ÖThe Beast¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡½¡£¥É¥é¥Þ¤È¤â¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¡ÖTHE BEAST¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÁñ¸·¤Ç½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ë²»³Ú¤È¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡¢¡Ö½ÃÀ¡×¤òÉ½¸½¤·ËÌ»³¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÀ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¥é¥Ã¥×¤¬¡¢¾×·âÅª¤Ê¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢ËÜÊÔ¤ò¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤ÎÆâÍÆ¤È¤â¥ê¥ó¥¯¤·¤¿²Î»ì¤âÃíÌÜ¡£Á°¡¹¤«¤é²¹¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÌ»³¤Ï¡¢¡Öº£²óTHE BEAST¤Ï¡¢Æ¸»Ò¡¾T¤µ¤óÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼¿´Ç·½õ¤µ¤ó¤Ê¤É¤ÎÀè±Ô¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤È¥´¥¹¥Ú¥ë¥³¡¼¥é¥¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë»ö¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ç¤¹¡£À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¸òº¹¤¹¤ë±¿Ì¿¤È¿´¤ÎÆâ¤ËÀø¤à½Ã¡ÊBEAST¡Ë¤ÎÌµ¸Â¥ë¡¼¥×¡£ºî»ì¤Ë¤â»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È½Å¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤òËÂ¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ24¡Ø·¯¤¬½Ã¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤Æ4·î5Æü¤è¤êËè½µ¶âÍË24»þ12Ê¬ÊüÁ÷¡£