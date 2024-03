『君の名前で僕を呼んで』(2018)ルカ・グァダニーノ監督と、『スパイダーマン』『デューン』シリーズのゼンデイヤが強力タッグを組んだ映画『チャレンジャーズ』が、2024年6月7日より日本公開となる。

テニスの世界を舞台に、2人の男を同時に愛するテニス界の元スター選手と、彼女の虜になった親友同士の若きテニスプレイヤーの10年以上の長きに渡る衝撃の愛の物語を描く。

監督を務めるのは、全世界から注目を集める奇才ルカ・グァダニーノ監督。『君の名前で僕を呼んで』では少年と青年の瑞々しくもまばゆいひと夏の恋を描き、世界中から多くの称賛の声を集めた。『ボーンズ アンド オール』では、人を喰べる衝動が抑えられない2人の若者の愛と葛藤を描き、その衝撃から全世界で賛否両論を巻き起こした。これまで様々な“愛”を描いてきたルカ監督が、本作で一体どのような“愛”を描き出すのか。

主演を務めるのは、ルカ監督作へ初出演となるゼンデイヤ。すべてを手に入れたテニス界の元トッププレーヤー、タシ・ダンカンを演じる。

共演は、ドラマシリーズ「ザ・クラウン」でゴールデングローブ賞を受賞したジョシュ・オコナー、スティーブン・スピルバーグ監督作『ウエスト・サイド・ストーリー』(2021)で、英国アカデミー賞にノミネート経験を持つマイク・フェイストの若手実力派キャスト。タシの虜になった親友同士の2人の若き男子テニスプレーヤーを演じる。

音楽を担当するのは、ナイン・インチ・ネイルズのメンバーにして、『ソーシャル・ネットワーク』(2010)、『ドラゴン・タトゥーの女』(2011)、『ソウルフル・ワールド』(2020)を手がけるトレント・レズナーとアッティカス・ロス。オスカー、ゴールデングローブ賞、英国アカデミー賞受賞者である2人が、ルカ監督の前作『ボーンズアンドオール』に続き、本作でも再びタッグを組む。

これまで数々の衝撃作を世の中に送り出してきたルカ・グァダニーノ監督。ゼンデイヤを主演に迎えて贈る最新作『チャレンジャーズ』では、一体どのような“愛”を描き出すのか。『チャレンジャーズ』は、2024年6月7日全国公開。

