　日本サッカー協会(JFA)は14日、北中米ワールドカップアジア2次予選2試合の日本代表メンバー26人を発表した。週刊誌報道の影響で今年1〜2月のアジア杯を途中離脱したMF伊東純也(スタッド・ランス)が招集外。DF長友佑都(FC東京)がカタールW杯以来1年3か月ぶり、FW小川航基(NECナイメヘン)が2019年12月のEAFF E-1選手権以来4年3か月ぶりの電撃復帰を果たした。

　アジア杯招集外だったMF田中碧(デュッセルドルフ)、MF相馬勇紀(カサピア)、GK大迫敬介(広島)、DF橋岡大樹(ルートン・タウン)、MF川村拓夢(広島)もメンバー入り。アジア杯メンバーからは負傷中のMF三笘薫(ブライトン)、DF冨安健洋(アーセナル)、DF中山雄太(ハダースフィールド)、MF旗手怜央(セルティック)のほか、パリ世代のGK野澤大志ブランドン(FC東京)、FW細谷真大(柏)も外れている。

　日本代表は今月のW杯アジア2次予選で北朝鮮代表と2試合を実施。21日に国立競技場でホームゲームを行い、26日には敵地・平壌で13年ぶりとなるアウェーゲームに臨む。

■スタッフ

▽監督

森保一

▽コーチ

名波浩

齊藤俊秀

前田遼一

▽GKコーチ

下田崇

▽フィジカルコーチ

松本良一

▽テクニカルスタッフ

寺門大輔

中下征樹

若林大智

▽GK

前川黛也(神戸)

大迫敬介(広島)

鈴木彩艶(シントトロイデン)

▽DF

長友佑都(FC東京)

谷口彰悟(アルラーヤン)

板倉滉(ボルシアMG)

渡辺剛(ゲント)

町田浩樹(ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ)

毎熊晟矢(C大阪)

伊藤洋輝(シュツットガルト)

橋岡大樹(ルートン・タウン)

菅原由勢(AZ)

▽MF/FW

遠藤航(リバプール)

浅野拓磨(ボーフム)

南野拓実(モナコ)

守田英正(スポルティング)

相馬勇紀(カサピア)

小川航基(NECナイメヘン)

前田大然(セルティック)

堂安律(フライブルク)

上田綺世(フェイエノールト)

田中碧(デュッセルドルフ)

川村拓夢(広島)

中村敬斗(スタッド・ランス)

佐野海舟(鹿島)

久保建英(ソシエダ)

※佐野が怪我で辞退(3/18)

▼過去のメンバーリスト

24/01/01 アジア杯メンバー

(取材・文　竹内達也)