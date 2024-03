「ベター・コール・ソウル」のボブ・オデンカークと『ジョン・ウィック』の製作陣がタッグを組んだ痛快アクション『Mr.ノーバディ』の続編について朗報だ。プロデューサーのケリー・マコーミックが撮影開始時期について明かしている。

『Mr.ノーバディ』は、オデンカークが“何者でもない男”に見えて実はメチャクチャ強かった中年オヤジを演じたことで話題となった1作。続編については2022年夏頃に開発段階にあると。

このたびプロデューサーのマコーミックは、『Mr.ノーバディ』について「あのユニバースへ戻ることを計画しています」と米に明かした上で、続編の撮影開始時期として2024年の「年末」を視野に入れていることを伝えている。ただし、「もし多忙な皆さんのスケジュールが合えばの話ですけれど」とも言い添えた。

本来、続編の撮影は2023年中に開始されるが、ハリウッドでのWストライキにより、企画は停滞を余儀なくされていた。ストが終わって数ヶ月、マコーミックは「開発自体はすごく良い感じに進んでいますし、みんなもあの世界を前に進めることをとてもワクワクしています」と改めて進捗を伝えている。

なお、オデンカークと『Mr.ノーバディ』脚本家のデレク・コルスタッドは、クライムスリラー『Normal(原題)』でもタッグを組む予定。のどかで小さな町“ノーマル”で保安官の職に就くことになった男が、町に隠された邪悪で根深い秘密に迫っていく物語が。

ちなみに、マコーミックたちが精力的に進めている続編企画はもう一つ。デヴィッド・ハーバーが危険なサンタクロースを演じる『バイオレント・ナイト』(2023)だ。公開直後から続編が進行中であることがが、マコーミックいわくこちらについては「来年の頭」、つまり2025年初頭の撮影開始を見込んでいるという。

