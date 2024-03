『ターミネーター』シリーズでおなじみアーノルド・シュワルツェネッガーが、Amazon MGMのクリスマス・コメディ映画『The Man With the Bag』(原題)』で、『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』(2023)などで知られるアラン・リッチソンと共演することが明らかとなった。米が報じている。

本作では、魔法のバッグを盗まれてしまったサンタクロースが、いたずらっ子のリストに永久に載っていて、刑務所から出たばかりの元泥棒ヴァンスと手を組むことになる。さらにコンビはクリスマスを救うために、ヴァンスの娘とはみ出し者の妖精たちからも協力を得るが……。

シュワルツェネッガーがサンタクロース役で主演し、以前に出演が発表されていたリッチソンはヴァンス役を演じる。ムッキムキの屈強な肉体を誇る2人がバディになることで、筋肉が躍動しまくるコメディ映画がホリデーシーズンにプレゼントとして届くことになりそうだ。

シュワルツェネッガーといえば、1996年公開の『ジングル・オール・ザ・ウェイ』でもクリスマス映画に主演している。ここ近年は、のアクション・コメディ「FUBAR」(2023‐)でドラマシリーズ初主演を果たし、自身の軌跡を追ったドキュメンタリー番組『アーノルド』(2023)がNetflixでリリースされた。対するリッチソンは、「ジャック・リーチャー ~正義のアウトロー~」(2022‐)に主演して好評を博し、シュワちゃんやシルベスター・スタローンに続く肉体派アクション俳優として注目されている。

監督を務めるのは、『ロック・オブ・エイジズ』(2012)『魔法にかけられて2』(2022)を手がけたアダム・シャンクマン。脚本は、「ハーレーはド真ん中」(2016‐2018)のアラン・ライスが担当する。

プロデューサーにはリッチソンのほか、『ライト/オフ』(2016)のローレンス・グレイ、『ザ・ランドロマット -パナマ文書流出-』(2019)のベン・エヴァラード、数多くのスタンダップコメディ番組で指揮を執ったレグ・タイガーマン、『ラブ・ギャランティード』(2020)のダン・スパイロが名を連ねる。

