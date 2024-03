(MCU)映画(2014)は、今なお屈指の人気を誇る作品だ。クリス・エヴァンス主演の『キャプテン・アメリカ/ザ・ファースト・アベンジャーズ』(2011)の続編で、キャップのシリーズ第2弾。スーパーヒーロー映画としては異例の、本格的なポリティカル・スリラー要素が取り入れられた。監督は後に『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』(2018)と『アベンジャーズ/エンドゲーム』(2019)の大成功という大仕事を成し遂げることになるアンソニー&ジョー・ルッソ兄弟だ。

「アベンジャーズ」のニューヨークの戦いのあと、キャプテン・アメリカことスティーブ・ロジャースはワシントンDCで静かに暮らし、現代社会に適応しようとしていた。しかしS.H.I.E.L.D.の仲間が襲われ、スティーブは世界を悪に包む陰謀に巻き込まれてしまう。キャプテン・アメリカは暗殺者から襲撃されながら、ブラック・ウィドウと力を合わせ陰謀を暴こうとする。新たな仲間ファルコンの助けも借りるも、彼らの前に強大な敵ウィンター・ソルジャーが立ちはだかる。

とことん硬派な作風である本作は、スティーブの盟友バッキー・バーンズが洗脳戦士ウィンター・ソルジャーとして蘇る衝撃作。演じたセバスチャン・スタンの魅力にすっかりやられ、“沼”に落ちるファンが続出した。

THE RIVERでは、読者の皆さんに『キャプテン・アメリカ/ウィンター・ソルジャー』の見どころ、好きなキャラ、好きなシーンについてや、初鑑賞時のエピソード、さらに未鑑賞の方へのおすすめポイントを尋ねた。寄せられたコメントは、他の作品に比べて明らかに熱量も高く、数も多い。本記事では、皆さんからの強火なコメントをたっぷりご紹介しよう。

アクションがすごいよ派

ハイウェイでのカーアクションからの銃撃戦と肉弾戦の流れがたまらなく好き!

あとウインターソルジャー演じるセバスチャンのナイフさばきはメイキングも含めてお見事!!!(Perfume3 さん 男性 30代)

味方も敵もお互い銃撃戦や肉弾戦してていい意味でMCUっぽくない所が好き(nobb さん 男性 20代)

なんといってもエレベーターやハイウェイでの戦いなどの生身のアクションが凄い!激しい殴り合いや盾やナイフ、銃の応酬にリアリティがあり興奮した。 (イマン教信者 さん 男性 10代)

キャップが「超人兵士」であることを嫌でも思い知らされる(ご褒美)とてつもない戦闘シーン!

人間の限界スレスレの、頑張れば自分でもできちゃいそうな地に足ついたアクションが最高。(エボニー・マウ さん 10代)

車運転中のニック・フューリーにヒドラ率いるパトカー部隊が襲いかかるカーチェイスシーンは、「ワイルド・スピード」シリーズを凌ぐレベルで大迫力のカーチェイスアクションシーンになっていて、お気に入りのシーンです!このカーチェイスシーンでは、襲撃によって対撃装置や防御装置が破損してしまう中、「エアコンだけは問題なく使えます」とサポートAIが発するコメディ要素が入っていて、全体的にシリアスな雰囲気が漂う今作にユーモアを交えている場面にもなるので、深く印象に残っています。(みかん さん 女性 20代)

何といっても中盤のウインターソルジャーとスティーブの一騎打ち!!もちろんVFXは使用されているだろうが、ビームや空中戦が飛び交うのとは違うファンタジーの中のリアルなフィストファイトはこれぞアクション映画!!という醍醐味を思い出させてくれる!(さ~もんぱん さん 男性 20代)

やはり、中盤の高速道路襲撃からの、ウインターソルジャーのマスクが外れるまでの一連のアクションシーン。キャストのアクションはもちろん、テンポもいいし、何より見やすい。

後のMCU作品にはもっと激しいアクションシーンもあったけど、キャストをとらえる画角がいいから、誰がどんな動きをしているかわかりやすい。アクション映画の歴史を変えたと言われるジェイソンボーンシリーズや、ジョンウィックシリーズよりも見やすい格闘アクションだと思う。(sken59jp さん 男性 50代)

フューリー長官が奮戦するカーアクション。キャップとウィンターソルジャーの接近戦、ナイフアクション(まさる さん 男性 30代)

ニック・フューリー襲撃のシーンも最高。まず車の装甲が頑丈すぎるし、車の中からフューリーがガトリングガンをスチャッてした時の興奮がヤバい。(はくまい さん 女性 20代)

高速道路での襲撃からのキャップ、ウィンターソルジャー達の戦闘シーンが好きです。各キャラクターのアクションの見どころもあり、ワクワクしました。(ふえ さん 男性 30代)

・キャプテンの戦闘力が1作目やアベンジャーズから格段に上がっているところ。

冒頭のレムリア・スター号の船上で数十人の海賊を1人で制圧していくシーンは、マーシャルアーツや盾さばきなど戦闘のスタイリッシュさが際立っており、撮り方も覗き見風で臨場感がある。

・海賊のボスとの1対1の格闘シーンも見どころ。

盾なしでも強い、キャプテンの素の強さが分かるシーン。

・フューリーのカーアクションシーン。

ヒドラの戦闘員からの襲撃に遭い、骨折をしながらも冷静に敵を倒していくシーンは、フューリーの長官として、長年キャリアを積んできた者としての強さが伺える。(よっしー さん 男性 20代)

キャップの盾とウィンターソルジャーの腕がぶつかる時の金属音やウィンターソルジャーのナイフ捌きなど戦闘シーンがかっこいい!(燦 さん 女性 20代)

高速道路での戦闘シーンに尽きる!

特にキャップとバッキーの肉弾戦は相当な迫力!バッキーのナイフさばきとキャップのジャーマン&ローリングソバットはプロレスファンも納得の迫力です。(アクセル さん 男性 50代)

とにかく見所なアクションシーンが満載。有名なエレベーターシーンからの逃走劇、バイクでクインジェットに立ち向かう一連の流れが大好きです。高速道路からのバッキーとのバトルも最高でした。ヒーロー、ヴィラン、サイドキックたち全員がカッコいい。更に、ドラマシリーズの『エージェント・オブ・シールド』と合わせて観ると、相乗効果で面白さが爆上がりするという新感覚にも震えました!(黒木りりあ さん 女性 30代)

やっぱり戦闘シーンですかね!テクニカルなキャップやスタイリッシュなナターシャ、容赦のないバッキーなど派手な能力は無いけどそれぞれの良さにあった戦闘スタイルに魅入ってしまいます。キャップのサマーソルト大好き!また、船上のステルス戦、狭所のエレベーター戦、VSクインジェット戦など舞台も様々で楽しいです。サントラも戦いの緊迫感と重たい空気を醸し出しててとても良きです。(かとうほっぺ さん 男性 20代)

始まって初っ端魅せてくれるキャップのパルクールアクションももっと評価されてほしいし皆大好きエレベーターのシーンもたまらない。「敵」とは何か。奥深いサスペンスなストーリーも楽しい(由宇 さん 男性 40代)

特にエレベーターでのアクションが最高だよ派

スティーブがストライクチームと一緒のエレベーターで男たちに羽交い締めになりそうでやっぱりならないところが好き(ペネロペ さん 男性 30代)

エレベーター内でのキャプテンの戦闘シーンが大好きです!敵に囲まれて絶体絶命に思われますが、「降りる者はいるか?」というキャプテンの余裕っぷり、手錠の強力な磁石を引き剥がし、電気ショックにも屈さず、全員を無力化した圧巻のアクションに震えました!しかも驚いたのはエレベーターからのまさかの脱出方法!?アベンジャーズ1の公開当時は地味に思われがちなキャプテンでしたが、肉体的にも精神的にも、彼の強さを見れば尊敬するしかありません。(ガブリエル さん 男性 20代)

アクションシーン全て好きですが、エレベーターのシーンで読み合いながらキャップとラムロウやシールドのメンバーが戦うシーンはカッコ良すぎて鳥肌が立ちました。(うどん さん 女性 20代)

エレベーターの格闘シーンが大好きです!キャップの表情がみるみる変わっていくのがたまりません。格闘後に足で盾を弾いてキャッチするところも本当に格好良くて何度も見てしまいます。エンドゲームでここのシーンが使われたのを観た時には心の中でガッツポーズしました(^-^)(mico さん 女性 50代)

後のシビルウォーでも特殊部隊相手に1人で倒していくシーンがあり、超人が大勢の敵を次々に倒していくという、キャプテンシリーズの醍醐味とも言えるシーンだと思う。(よっしー さん 男性 20代)

スティーブ・ロジャース/キャプテン・アメリカがいいよ派

好きなシーンは序盤のスティーブの日常パートです。ペギーと再会し 過去は戻らないと実感するだけでなく、兵士を辞めても何をしたらいいかわからないと言うスティーブは見ていて辛かったです。

そこからのヒドラ復活で雰囲気が変わり、あの伝説のエレベーター内のバトルシーンやウィンターソルジャー登場で 最後まで興奮しっぱなしでした。

多くを失ったスティーブが新たな仲間を得て現代のヒーローになる 素晴らしい1作です。(kh さん 男性 30代)

物語中盤の、今までありそうでなかったスティーブの私服+シールド装備のガチ戦闘シーンがなんと言っても見どころです

いつもコスチュームを着てるから、新鮮さがあります(ぴかてう さん 男性 20代)

70年氷漬けで伝説のヒーロー扱いを受けているキャプテン・アメリカと、ナターシャやサムとの間に熱い友情が生まれる描写。

キャップ、ブラック・ウィドウ、ファルコン、ウィンター・ソルジャーという主要キャラクターの戦闘タイプからして、全体的に良質な肉弾戦のアクションが多め。

キャップがウィンター・ソルジャーの正体に気づく場面は、MCU屈指の戦闘シーン。

悪を潰滅するためならSHIELDを潰す決断をもあっさりしてしまうという、鋼の信念を持ったキャップらしさが垣間見えるのも良いところ。(はくまい さん 女性 20代)

この作品前までのMCUでは他ヒーローに比べてキャプテン・アメリカは本当に強いのか?という点が疑問視されていた部分だったと思います。今作はファンのそんな疑問を払拭するような彼の本当の強さが作品全体で描かれていました。空は飛べなくても、ビームや雷を操れなくても、どんな敵でも立ち向かうと決めたら諦めない。アベンジャーズのリーダーは彼にしか務まらないと思わせてくれる活躍や行動を見せてくれました。この作品後に登場するキャプテンの安心感たるや。シビルウォーでちょっといざこざありましたが。(ダッドR さん 男性 40代)

長年に渡るヒドラによるシールドへの浸食、ウィンター・ソルジャーの正体が死んだはずの親友バッキーといった最悪の事実が、これでもかというほど精神的にも肉体的にもスティーブを追い詰める。特に最終決戦でウィンター・ソルジャーが無抵抗のスティーブを殴るシーンには、見ているこっちも胸を締め付けられる。だからこそ、逆境の中で自分の正義を貫くスティーブがカッコよく見えるだとしみじみ思う。そんな普遍的なスーパーヒーローの姿を描き切った本作は間違いなくフェーズ2の最高傑作だろう。(私もアイアンマンだ さん 男性 20代)

バッキー・バーンズ/ウィンター・ソルジャーに決まってるよ派

ウィンターソルジャーのナイフアクションがめちゃくちゃカッコいい!!!

マスク、フェイスペイント、長髪、全てがカッコいい!!!あの頃のウィンターソルジャーには厨二の夢が詰まっている!!!(あかべこ さん 女性 40代)

バッキーと最初に戦う時のナイフアクションがいい!左手でもったナイフを止められて、すぐに右に持ち替えて戦うのが最高にカッコいい(けんた さん 男性 20代)

これまでのMCUよりもシリアスなストーリーが大好きです。そして何よりもウィンターソルジャーのビジュアルと設定!記憶喪失の幼馴染、超人、傭兵、長髪、黒いマスクにパンダメイク、片腕がメタル合金に魔改造…!?ここまでくると中2が考えたようなキャラクターですが、アクションのキレが最高!

ルッソ兄弟の演出に説得力があって、SFとコミックとリアルが上手く融合した作品に仕上がっていたと思います。(スジャータ さん 男性 30代)

ウィンターソルジャーが洗脳解けかけて戸惑ってる所が最高に可愛い

無表情なんだけどちょっと震えてて声が掠れてるの(バッキー推しです さん 女性 10代)

もうバッキーでしかありません!!!あんなに仲良く心優しかった青年がいつの間にか悪役になり仲間と戦う、そして記憶を取り戻すという熱いキャラはこの方以外いません!(ゆか さん 女性 30代)

バッキー強火担(MCUで1番すきなキャラクター)なのでバッキー出てるシーン全部すきです。

ふかふかした髪、たくましい体、鋭い眼光、キレキレなナイフ捌き、メタルアーム、、、キャップに投げられて外れたマスクからあんなお髭の美人さん出てくるなんてね、、、罪な男、、

なので見どころはバッキーです

あ、キャップのステルススーツも大好きです笑(おこめ さん 女性 30代)

ウィンターソルジャーのビジュアルがカッコ良すぎる!MCU全般に言えるがコミックのキャラクターデザインを現実に落とし込む技術がすごい。そしてこの作品はアクションがかっこいい!スーパーパワーすぎないリアル感のあるアクションがたまらない。(じみー さん 男性 20代)

ウィンターソルジャーがスティーブとナターシャたちの前に姿を現すシーンは何度観たかわからないくらい好きです。

長髪に黒装束、黒いマスクをつけて銃を構えたウィンターソルジャーの美しいこと…。

もっと言うと厨二心がくすぐられます。

身のこなしも猫のように俊敏かつスタイリッシュで最高にかっこいいです!

ビームやエフェクトのない生身の人間同士のアクションバトルも、今作のお気に入り要素のひとつです。(tama さん 女性 20代)

やはり無比にスティーブを狙うウィンター・ソルジャーの存在だと思います。彼の冷酷な描写が続くほど、正体がバッキーだとスティーブが名を呼ぶシーンが際立っているんだと思います。時を超えて対峙してしまった親友、これから二人の関係がどうなっていくのか、『その先』を見たくなる作品です。この作品を見てからバッキーが推しになりました(さしみ さん 女性 20代)

ラストの方でキャップとバッキーが戦うシーンがもう…

キャップの台詞が最高です!「Cause I'm with you 'til the end of the line.」(藍木 さん 女性 50代)

クライマックスのシーン、キャップの「最後までとことん付き合うよ」を聞いたときのバッキーの表情はMCU全編通しても随一の表情。(NAO さん 男性 30代)

やっぱりバッキーでしょう。バッキーが出てるシーンは全部好きです。バッキー初登場シーンで盾をガシッと受け止めて投げ返すシーン、本当にかっこいい。(ももんがモリモリ さん 女性 40代)

好きなシーンを挙げるとしたら、やはりラストにかけての墜落するヘリキャリアの場面です。もちろん、その直前のコントールチップを入れ替えようと戦うキャップとウィンター・ソルジャーのファイトシーンも素晴らしいですが、敵同士ではなく「ただのスティーブ」と「自分が何者か分からない男」の感情のぶつかり合いが見応え抜群です。

鉄骨に押し潰されかけた自分を何故助けるのか、空っぽの自分なのにこの男を知っている気がする。自分には任務しかないのに!と感情的になっていくバッキー。その変化は、スティーブの「cause I'm with you till the end if the line」とかつて自らが誓った言葉がとどめとなりました。振り上げた拳を止めて、スティーブを見る視線は困惑に満ちていましたが、揺らぐ表情は”スティーブ”という記憶の欠片が繋がったからのように見えます。この繊細な演技にはさすがと言わざるを得ません。

そして、崩落するヘリキャリアからスティーブが投げ飛ばされ、直下の川へ身を落とします。「キャプテン・アメリカ ファーストアベンジャー」では、貨物列車からバッキーが投げ出されましたが、反対に今度はスティーブが落ちていく対比。また、この瓦礫と一緒に落ちる姿が美しいです。

輝く水面と、深く沈んでいくスティーブ。それを掬いあげるメタルアームの影。完璧すぎる。(まぐろ さん 女性 20代)

なんといってもウィンターソルジャーのかっこよさ!キャプテンアメリカとの戦闘シーンではふたりの超人ぶりを感じなからもヒーロー映画でありながらぶっ飛び過ぎていないリアリティの絶妙な匙加減がクールです!そして1作目で見たふたりの深い友情が今作でこんなに効いてくるなんて本当にすごい作品です!(1作目を見てなくても理解できるところもすごい)脇を固めるキャラクターたちの説得力や、画の美しさ。最高の作品です!(キャプテン・キャット さん 女性 30代)

他にも盛りだくさん

MCU最推しのファルコンが初登場! そう、新キャプテン・アメリカの物語はここから始まった!

ファルコンことサム・ウィルソンは、キャップやバッキーより商品化も少なくサブヒーロー感が拭えず(もし時代劇ならキャップは役名が武蔵とか桃太郎とかカッコいいのになるだろうけどサムは佐武だと思います)、黒人ヒーローというお株もブラックパンサーに取られた感がありますが、友情に厚く愛すべきスティーブの親友なんです。そんな彼がドラマに映画に益々遅咲いてゆく姿を見続けるるためにも欠かせない1作目です!(半平 さん 男性 40代)

退役軍人だったサムが成り行き(笑)でスティーブに同行する所から始まる本作。彼が2代目キャップになるなんて当時は想像すらしてませんでした。しかし紆余曲折、苦難を乗り越えた今では心から納得!(マサオウ さん 男性 50代)

かつての恋人との再会、死んだはずの親友との望まぬ戦い、すっかり変わって監視社会と

なってしまったアメリカ…現代版浦島太郎が現代の人間との価値観との乖離に苦悩しながらも現代の仲間と絆を紡ぎつつ協力しながら過去と向き合うポリティカルフィクションを装った王道ヒーローアクションムービーと自分は解釈しています。

周囲との価値観の乖離…過去と現代の向き合い方、キャップではなくスティーブとしての人間性を現代版浦島太郎にすることでより深掘りすることでただのアクションムービーはたまたヒーロームービーでは終わらないさらにはしっかり続編としも成立させつつアベンジャーズAOUに繋げていく展開は当時観ていてMCUがここから一段ステージを上がっていく前兆のようなものを感じて興奮した事を今も覚えています。

さすがはMCU…いや、ルッソ兄弟か…お見それしました。(ジジ4301 さん 男性 30代)

緊張感のある演出と音楽、リアルなアクションシーン、等身大のヒーロー、政治的なストーリーとフェーズ2の中では割と硬派な、だけどアメコミらしさもあるところ(ウィンターソルジャーは最高傑作 さん 男性 30代)

アーニム・ゾラ博士がまさかの再登場した時、コミックでのお腹に顔がついている強烈な絵面をこう解釈したか!とあまりに感動してしまい、劇場で口が開きっぱなしになりました。(HIKARI さん 男性 30代)

完全にキャップ側ではないナターシャだけど、キャップと信頼し合っているところ。(わかめんま さん 女性 20代)

ナターシャの素顔が見えるところ。これまで謎だった彼女の弱さや脆さ、人としての心が描かれている本作が大好きです。(千里 さん 女性 30代)

キャプとバッキーがやっぱり特に好きなキャラで、でもサムがでてくるのもめちゃくちゃ好き。見所はやっぱり、ウィンターソルジャーのナイフさばき。(Q さん 女性 20代)

OPからEDまで、スピード感と緩急のついたストーリー・脚本の良さはMCU作品の中でもピカイチだと思っています!何回見てもワクワクどきどきする!登場キャラクターや俳優さんがそれぞれに魅力的なだけでなく、スティーブとバッキー、スティーブとナターシャ、スティーブとサムなど、各ペアの会話も印象的だし、それぞれに思い出があります!(Ayumi さん 女性 30代)

・音楽がかっこいい

現代キャプテンのテーマといえるメロディは後のシビルウォーでもアレンジされていて、戦闘シーンと共に印象に残っている。

・ラストの戦いの前のスピーチでの

「僕1人でも戦うが、1人ではないと信じる」というセリフがかっこよすぎる。(よっしー さん 男性 20代)

アクションもりもり、頼りになる相棒との出会い、失ったと思っていた大切な親友との再会、信じていたものとの決別と、とにかく盛りだくさんで最高にドキドキワクワクする映画。なによりスティーブ・ロジャースのかっこよさにしびれる。(ふじたす さん 女性 40代)

左失礼から始まり、最後まで一緒だととにかく見どころしかない作品です。ルッソ監督の早回しのアクションが随所に光り、何度観ても面白いです。また、アベンジャーズまで流されるままだったスティーブ・ロジャースが、現代で戦っていく覚悟を決めた作品だと思います。「一人でも戦うが、一人ではないと信じている」の演説がめちゃくちゃかっこいいです。(れお さん 30代)

全てが推し!全部が見どころ!何度観ても新しい発見があるすごい映画です。ナターシャからキャップへの信頼が確実になった瞬間、親友との戦い、どこまでもついてきてくれるサム……それぞれのキャラクター性がバランス良く魅せられていて、関係性もヒーローアクションも面白すぎ!ルッソ監督の撮るアクションの画が最高です!(つな丸 さん 女性 30代)

『キャプテン・アメリカ/ウィンター・ソルジャー』みんなの初鑑賞エピソード

ウィンターソルジャーがキャップの盾を受け止める所と、マスクが外れてキャップが「バッキー?」ってなる所で絶叫した(バッキー推しです さん 女性 10代)

バッキーに一目惚れです、どう考えても、美少女戦士現れたと思いました。(おこめ さん 女性 30代)

あまりにも最高で鑑賞後しばらくバッキーとスティーブのことしか考えられなかった記憶があります。(tama さん 女性 20代)

ウィンターソルジャーの髪型を真似しました。(じみー さん 男性 20代)

エレベーター乗ると興奮するようになりました。(kh さん 男性 30代)

わたし的、今世紀最高の映画がきた、と思いました。(藍木 さん 女性 50代)

人生で初めて同じ映画を観るために劇場に通いました。(ふじたす さん 女性 40代)

細かい表情や動きまで追いたくて、何度も細かく巻き戻したりしながら観たため観終えるまで物凄い時間がかかったことがある(わかめんま さん 女性 20代)

見終わったあとエンディングを巻き戻してセバスチャン・スタンのところで一時停止して名前を検索したことですね…この時はじめて知ってそのあとひたすら彼の出演作をあさることに(笑)(キャプテン・キャット さん 女性 30代)

私はMARVELを1作も見ていなかったのですが、たまたま観た『アベンジャーズ』で、バッキーの瞳に一目惚れし、この方のキャラはなんなんだ!?(実はキャラも知らず『アベンジャーズ エンドゲーム』からみました笑)と思い、キャプテンアメリカを見たのですが、とってもバッキーが魅力的で、悪党になってもかっこいい!友人であった姿と悪党どっちのバッキーもとにかくかっこよく、とってもハマりました!(ゆか さん 女性 30代)

最初の左失礼から始まり入院時の左失礼で終わるとこ何度観ても素晴らしいなと思います!(たこち さん 女性 10代)

アメスパ2を観に行ったが、いい席がなかったので、代わりにウィンターソルジャーを見て大当たり(まさる さん 男性 30代)

MARVEL作品でここまで硬派な作品ができるのかと感激した思い出がある(まぁぁぁゔ さん 男性 50代)

公開当時、映画館のグッズコーナーで買ったシールド型のピンズがお気に入りで、今でもカバンに付けています。(ガブリエル さん 男性 20代)

私が初めてハマったMCU作品でした。アベンジャーズは「まぁまぁかな」くらいでハマる感じではなかった。私の好きな絵師さんがWSを激推ししてて、ふーん?って半信半疑で鑑賞。最後まで夢中になって、あっという間に終わってた。今でもMCU作品の中で一番好きな映画です。アクションが最高に好きです。こんなかっこいいアメコミ映画、衝撃でした。(ももんがモリモリ さん 女性 40代)

ここまでスーパーヒーローモノとポリティカルスリラー・アクションを上手に融合させた作品はあっただろうか…と衝撃を受けました(ぴかてう さん 男性 20代)

映画館で、かなり序盤から「あれ…トイレ行きたいかも」という違和感を感じつつ鑑賞。ニック・フューリーが車ごと吹っ飛ばされた時点で尿意120%というかなりヤバい状況でしたが、余りにも面白い為中座する事が出来ず冷や汗でした(あかべこ さん 女性 40代)

アベンジャーズとアイアンマン3の後の作品ですが、またここでMCUのレベルが上がった気がしました。やっていることはヒーローコミックとSFなんですが、作中で起きていることは凄くシリアスでリアリティがあるので、色んな方法でどんどん面白くなっていくなぁMCU!と心底楽しんでいました。(スジャータ さん 男性 30代)

まだ『キャプテン・アメリカ/ウィンター・ソルジャー』を観たことがない方へ

これから観られるなんて羨ましい。何度も記憶を消して観たい映画(Tsitsipakko さん 女性 40代)

今もなお、シリーズで一番面白い(なかそね さん 男性 20代)

ヒーロー映画の中でも、アクションの硬派さで言ったら最高峰。スパイものとか好きなら騙されたと思って観てみてほしい。(はくまい さん 女性 20代)

キャプテン・アメリカがエレベーターで屈強な男たちに囲まれて羽交い締めにされるシーンがあるんだよ!本当だよ!(匿名不眠症 さん 20代)

キャップがヘリを素手で引っ張るよ!(スジャータ さん 男性 30代)

アクション好きには「スタイリッシュなステゴロアクションとガンアクション」を、メカ好きには「パワフルなメタルアームとジェットパックの魅力」を、ドラマ好きには「友情と対立の切なさと尊さ」を推します。ヒーロー好きには「いいから観ろ」と言います。(NAO さん 男性 30代)

泥臭い殴り合いが見たいか?ウインターソルジャーを見ろ。銃弾が飛び交うスリルが見たいか?ウインターソルジャーを見ろ。哀しい友情が見たいか???ウインターソルジャーを見ろ!(さ~もんぱん さん 男性 20代)

生身のアクションがたまらない!

現代に適用しようとしているスティーブもいいし過去に縛られているスティーブもいい。

キャップ好きになること間違いない!(イマン教信者 さん 男性 10代)

キャプテンを地味なヒーローと思い込んでる人もいるでしょう。この作品で彼の超かっこいいアクションと強い信念にきっと惚れるからぜひ観て欲しい!(ガブリエル さん 男性 20代)

もう心がとにかくずっとワクワクしてて、子供の頃の気持ちに戻れる、かっこいい格闘シーンも見逃せないし、仲良い友人同士のストーリー、そして感動もある素晴らしい映画だと思います!(ゆか さん 女性 30代)

「オタクなら大好き、えげつない過去を持った最強暗殺者が出てくる映画なんだけど観ようよ…」(たこち さん 女性 10代)

これの監督がエンドゲームの監督。何故選ばれたのか、これを見れば分かる(由宇 さん 男性 40代)

ワンマンアーミー映画の到達点(まさる さん 男性 30代)

ハードボイルドが好きなら間違いない一本。スーパーヒーロー映画において、最も地に足の着いた作品だと言っても過言ではないと思います。入門……とはいかないけれど、沼るきっかけになること間違いなし!

何と言っても、スティーブとナターシャの逃避行シーンは必見!彼らの友情が深まった本作は、エンドゲームを経た今改めて観ると感慨深いものがあります。(千里 さん 女性 30代)

アクションがとにかく面白いので、ヒーローものに興味が無くても面白い、それだけ価値のある映画(ふえ さん 男性 30代)

MCUの中でも断トツの傑作で、とにかくアクションが最高の作品。私がMCUで一番好きな作品で、アベンジャーズ等観てなくても楽しめます。(と、いつも実際に友達に紹介してます。)(黒木りりあ さん 女性 30代)

おそらくヒーロー映画にさほど思い入れなかったのに、本作を観てMCU沼にドップリはまった方を知ってます。そんな魅力にあふれた作品です。(マサオウ さん 男性 50代)

『エージェント・オブ・シールド』シーズン1と合わせて観るとより楽しめるかも…!(私もアイアンマンだ さん 男性 20代)

