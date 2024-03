アニメ『聖闘士星矢:Knights of the Zodiac バトル・サンクチュアリ』の続編となるPart2が、4月1日より世界同日配信されることが決定。本予告編、第1話の場面写真8点が解禁された。『聖闘士星矢:Knights of the Zodiac バトル・サンクチュアリ』は、車田正美のバトルアクション漫画『聖闘士星矢』を3DCGアニメ化した『聖闘士星矢:Knights of the Zodiac』のセカンドシーズン。立ちはだかる最強の黄金聖闘士(ゴールドセイント)を相手に、主人公・星矢率いる青銅聖闘士(ブロンズセイント)が死闘を繰り広げる。

セカンドシーズンはファンの間でも最も人気の高い「黄金十二宮編」が舞台となり、原作に忠実に、そして3DCGの豪快なアクションをさらにパワーアップ。聖闘士の中でも究極の存在、黄金聖闘士を相手に、ペガサス星矢が突き進む。2023年1月1日より配信された前作『聖闘士星矢:Knights of the Zodiac バトル・サンクチュアリ』Part1では、神殺しの矢に射られた女神アテナ(沙織)に刻々と死が忍び寄るなか、星矢たち青銅聖闘士が強大な相手に挑み続ける姿が描かれた。その矢を引き抜けるのは聖域(サンクチュアリ)の頂上に鎮座する教皇ただ1人。女神アテナを救うため、小宇宙(コスモ)と呼ばれる力を操る星矢たち5人の青銅聖闘士(ブロンズセイント)は、十二の宮を12時間以内に突破し、聖域の頂上、教皇の間を目指す。しかし、十二の宮は圧倒的小宇宙を持つ究極の黄金聖闘士(ゴールドセイント)たちによって護られ、星矢たちの行く手を阻む。聖域の火時計が沙織に残された時を刻む中、星矢たち青銅聖闘士は、聖域を覆う不穏な闇に迫っていく。そしてこの度、続編となる『聖闘士星矢:Knights of the Zodiac バトル・サンクチュアリ』Part2が、4月1日より世界同日配信されることが決定。迫りくる最期の時。神殺しの矢がアテナの心臓を貫くまで残された時間は、あと5時間。教皇の間まで待ち受ける宮はあと5つ。星矢たちは立ちはだかる究極の聖闘士たちを打ち破り、衝撃の真実が隠された教皇の間へと到達できるのか。原作に忠実でありがらも、Part2ではオリジナルストーリーとして、アテナ(沙織)が自分の存在に悩む姿や、新たな青銅聖闘士たちが成長するまでのバックストーリーも描かれる。本予告編は、星矢たちが黄金聖闘士の力に屈して、力なく倒れているところからスタート。星矢が「最後にもう1度だけでいい。俺の小宇宙(コスモ)よ、奇跡を起こせ…」と、最後の力を振り絞りながら立ち上がり、新たな青銅聖闘士たちも声を挙げる。そして、黄金聖闘士シュラ、ミロ、アフロディーテが更なるパワーで迫り、また一輝から鮮やかな不死鳥が燃え上がる。さらに星矢の幼少期、一輝との時間、姉・星華との思い出のシーンや、「もう1度俺に力をくれ。もう一度…女神・アテナよ」の言葉と共に星矢のコスモが燃え、星矢がアテナを優しく包む姿が映し出される。紫龍・氷河・瞬・一輝が「星矢」と祈りを捧げると、彼らのコスモも爆発。秘密のベールがはがされ、聖域の中で教皇の正体がついに明らかに…。前作よりCGがグレードアップし、より繊細でダイナミックな動きが実現。さらに音楽もハリウッドクオリティのフルオーケストラが参加した、Part2のクライマックスへの期待が高まる大迫力の映像となっている。第1話の場面写真は8点。天蠍宮に辿り着いた青銅聖闘士たち。キグナス氷河が、黄金聖闘士、蠍座(スコーピオン)のミロを打ち倒すべく立ち上がる。写真は、ミロが赤く覚醒し、後光が差すミロからスカーレットニードルを打ち出す場面、さらに氷河がホーロドニースメルチをさく裂させる様子が切り取られている。また、氷河が瞬を抱き切なく正面を見つめるシーンや、ミロが氷河を支える場面など、ミロと氷河の緊迫感あふれる姿に加え、教皇が頭を抱える姿など謎が深まる写真も収めている。アニメ『聖闘士星矢:Knights of the Zodiac バトル・サンクチュアリ』Part2(全12話)は、アニメタイムズ、アニメ放題、ABEMA、dアニメストア、DMM TV、ビデオマーケット、Hulu、music.jp、U‐NEXT、Crunchyroll(日本・中国以外)、iQIYI(中国)にて4月1日より一挙配信。