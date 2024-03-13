¿¹¹áÀ¡¡¢¡ÈÎø°¦¤òÄ¹Â³¤¤µ¤»¤ë¥³¥Ä¡É¤Ï¡ÖÎø¿Í¤òÀäÂÐ¤ËÁ§º÷¤·¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤È¿¹¹áÀ¡¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¥ó¸þ¤±¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¥ó¡¦¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡Ù¡ÊABEMA SPECIAL¡Ë¤¬11Æü¤ËÊüÁ÷¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢±óµ÷Î¥Îø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¹¹áÀ¡¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥¹¤òºÆ¸½
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¹â¹»Â´¶È¤«¤éÂç³ØÀ¸³è¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡È¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¥ó¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÎø°¦ÌÏÍÍ¤äÆü¾ï¤ÎÇº¤ß¡É¤òÉÁ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¢Â³¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¥ó¡¦¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡Ù¤ÎÂè2ÏÃ¤òÊüÁ÷¡£Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤ÈÎà¤Þ¤ì¤Ê¤ëÈþ¤·¤µ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤äTikTok¾å¤Ç¤¿¤Á¤Þ¤ÁÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢¡ÈSNS³¦·¨¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤ëÈþ½÷¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¥â¥Ç¥ë¤Î±©²»¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î´ä°æ¤Þ¤³¤¬¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤Î¤¿¤á¤Ë¾åµþ¤·¡¢½é¤á¤Æ¤Î1¿ÍÊë¤é¤·¤È±óµ÷Î¥Îø°¦¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖMEN¡ÇS NON-NO¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ëüâ¶¶ÂçæÆ±é¤¸¤ëÈà»á¤ÎÁ°ß·ñ¥ÂÀ¤¬¡¢¤Þ¤³¤ÎÅìµþ¤ÎÉô²°¤Ë¿Ò¤Í¡¢¡È12»þ´Ö¸ÂÄê¡É¤Î2¿Í¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¤â¡¢ÊÌ¤ì¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¼ä¤·¤µ¤«¤é¹æµã¤¹¤ë2¿Í¡£±óµ÷Î¥Îø°¦¤ÎÀÚ¤Ê¤µ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¯¤È¡¢ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦½÷Í¥¤Î¿¹¹áÀ¡¡¢¶¦¤ËMC¤òÌ³¤á¤ë¡È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡É¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ê°Ê²¼¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡Ë¤Ï¡ÖÃ»¤¤»þ´Ö¤·¤«°ì½ï¤Ëµï¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¡¢¥Ô¥å¥¢¤ÊÎø°¦ÌÏÍÍ¤Ë¶»¥¥å¥ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö±óµ÷Î¥Îø°¦¤Ï¥¢¥ê¡©¥Ê¥·¡©¡×¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£
¡¡±óµ÷Î¥Îø°¦¥Ê¥·ÇÉ¤Î¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡Ö»ä¤ÏËèÆüÈà»á¤È²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ç¡¢Ã¶Æá¤È¤â·ëº§Á°¤ÏËèÆü²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËèÆü¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¿·Á¯¤µ¤È¤«¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÆü¡¹¤Î´¶¾ð¤ò¶¦Í¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£¤½¤ì¤Ë·ëº§¤È¤Ê¤ë¤È¡¢°ÂÄê´¶¤¬É¬Í×¡×¤ÈÎø°¦´Ñ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¿¹¤Ï¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ë¤¹¤°¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ï¿É¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢Èà»á¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¼¡Âè¤ËËº¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢ZÀ¤Âå¤Î¡Ø¥Ï¥¤¥Ð¥Ö¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¤¨¡ª¡©¡×¤È¡¢¼«¿È¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿È¯ÁÛ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤òµó¤²¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤â¡ÖÈà»á°Ê³°¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤è¤¦¤È´èÄ¥¤ë¤«¤é¡¢¼«Á³¤È¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¡×¤È¿¹¤Î°Õ¸«¤Ë¶¦´¶¡£¿¹¤Ï¡ÖÈà»á¤Î¤¤¤Ê¤¤À¸³è¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡ØÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤Èµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤â¡×¤È±óµ÷Î¥Îø°¦¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¿¹Î®¤Î¡ÖÎø°¦¤¬Ä¹Â³¤¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë°ìËë¤â¡£¿¹¤Ï¡ÖÎø¿Í¤òÀäÂÐ¤ËÁ§º÷¤·¤Ê¤¤¡£¡ØÉâµ¤¤·¤Æ¤ë¤«¤â¡©¡Ù¡ØÂ¾¤Ë½÷¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¤«¤â¡©¡Ù¤È¤«µ¿¤¤¤â¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÉÕ¤¹ç¤ï¤º¤ËÁê¼ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¡ª¡¡»ä¤ÏÉÕ¤¹ç¤¦¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¥ó¤¿¤Á¤ËÎø°¦»ØÆî¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¡È¥Ï¥¤¥Ð¥Ö¡É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¡Ä¡ª¡×¤ÈÊ¹¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¥ó¡¦¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡Ù¤ÏABEMA SPECIA¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË23»þÇÛ¿®Ãæ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¹¹áÀ¡¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥¹¤òºÆ¸½
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¹â¹»Â´¶È¤«¤éÂç³ØÀ¸³è¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡È¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¥ó¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÎø°¦ÌÏÍÍ¤äÆü¾ï¤ÎÇº¤ß¡É¤òÉÁ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¢Â³¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¥ó¡¦¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡Ù¤ÎÂè2ÏÃ¤òÊüÁ÷¡£Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤ÈÎà¤Þ¤ì¤Ê¤ëÈþ¤·¤µ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤äTikTok¾å¤Ç¤¿¤Á¤Þ¤ÁÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢¡ÈSNS³¦·¨¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤ëÈþ½÷¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¥â¥Ç¥ë¤Î±©²»¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î´ä°æ¤Þ¤³¤¬¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤Î¤¿¤á¤Ë¾åµþ¤·¡¢½é¤á¤Æ¤Î1¿ÍÊë¤é¤·¤È±óµ÷Î¥Îø°¦¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡±óµ÷Î¥Îø°¦¥Ê¥·ÇÉ¤Î¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡Ö»ä¤ÏËèÆüÈà»á¤È²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ç¡¢Ã¶Æá¤È¤â·ëº§Á°¤ÏËèÆü²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËèÆü¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¿·Á¯¤µ¤È¤«¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÆü¡¹¤Î´¶¾ð¤ò¶¦Í¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£¤½¤ì¤Ë·ëº§¤È¤Ê¤ë¤È¡¢°ÂÄê´¶¤¬É¬Í×¡×¤ÈÎø°¦´Ñ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¿¹¤Ï¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ë¤¹¤°¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ï¿É¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢Èà»á¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¼¡Âè¤ËËº¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢ZÀ¤Âå¤Î¡Ø¥Ï¥¤¥Ð¥Ö¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¤¨¡ª¡©¡×¤È¡¢¼«¿È¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿È¯ÁÛ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤òµó¤²¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤â¡ÖÈà»á°Ê³°¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤è¤¦¤È´èÄ¥¤ë¤«¤é¡¢¼«Á³¤È¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¡×¤È¿¹¤Î°Õ¸«¤Ë¶¦´¶¡£¿¹¤Ï¡ÖÈà»á¤Î¤¤¤Ê¤¤À¸³è¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡ØÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤Èµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤â¡×¤È±óµ÷Î¥Îø°¦¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¿¹Î®¤Î¡ÖÎø°¦¤¬Ä¹Â³¤¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë°ìËë¤â¡£¿¹¤Ï¡ÖÎø¿Í¤òÀäÂÐ¤ËÁ§º÷¤·¤Ê¤¤¡£¡ØÉâµ¤¤·¤Æ¤ë¤«¤â¡©¡Ù¡ØÂ¾¤Ë½÷¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¤«¤â¡©¡Ù¤È¤«µ¿¤¤¤â¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÉÕ¤¹ç¤ï¤º¤ËÁê¼ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¡ª¡¡»ä¤ÏÉÕ¤¹ç¤¦¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¥ó¤¿¤Á¤ËÎø°¦»ØÆî¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¡È¥Ï¥¤¥Ð¥Ö¡É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¡Ä¡ª¡×¤ÈÊ¹¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¥ó¡¦¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡Ù¤ÏABEMA SPECIA¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË23»þÇÛ¿®Ãæ¡£