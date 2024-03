ロバート・パティンソン主演『THE BATMAN-ザ・バットマン-』(2022)の続編『The Batman 2(原題)』の米公開日が、2025年10月3日から2026年10月2日へ延期されたことがわかった。米が報じている。

報道によれば、このたびの延期はハリウッドで起きたWストライキの影響によるものだという。で撮影は同年11月に開始と伝えられていたが、少なくともストによる停滞期間分、スケジュールは後ろ倒しにされたと見られる。

DCからは、『ザ・バットマン』とは別の世界という設定で新たなユニバースが始動を控えているところ。映画第1弾は2025年7月11日に米公開となる『スーパーマン(原題)』。このほか、バットマンの単独映画『バットマン:ブレイブ&ボールド(原題:Batman: The Brave and the Bold)』も進行中で、監督には『ザ・フラッシュ』(2023)のアンディ・ムスキエティが。

新生DCユニバースに属さない『ザ・バットマン』は、ホアキン・フェニックス主演『ジョーカー』シリーズ同様、「DCエルス・ワールド」として区分されている。ほか、以前報じられていたJ・J・エイブラムス製作による「黒人のスーパーマン」を描いた新作映画(タイトル未定)もエルス・ワールド作品としてだという。

ちなみに『ザ・バットマン』シリーズからは、コリン・ファリルが演じたペンギンのスピンオフドラマ「ザ・ペンギン(原題)」が製作されており、2024年に米Max(旧HBO Max)で配信予定だ。

なお、『The Batman 2』が公開される予定だった2025年10月3日には、マギー・ジレンホール監督&クリスチャン・ベール主演作『The Bride!(原題)』が公開されることが決定。あわせて、ポール・トーマス・アンダーソン監督とレオナルド・ディカプリオ、ショーン・ペンによる新作映画(タイトル未定)が2025年8月8日に米封切りとなることも伝えられている。

映画『The Batman 2(原題)』は2026年10月2日米公開予定。

