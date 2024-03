ハリー・ポッター「スタジオツアー東京」初の春、サクラ色の新グッズと新メニュー登場

映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏を体験できるワーナー ブラザース スタジオツアー東京で、2024年3月よりショップやカフェ、レストランにサクラ色の新グッズと春の新メニューが登場する。

昨年(2023年)6月のオープン以来初めて迎える春。日本の桜にインスパイアされた東京限定の「カラーポップ サクラ コレクション」の春色のトップスやマグカップ、キャップなどのアイテムが初登場。

また、3月16日(土)より、スタジオツアー内のカフェやレストランでフード、スイーツ、ドリンクの新メニューも登場。ホグワーツの生徒たちが大広間で食事をするシーンをイメージした美味しいごちそうが、フードホールで楽しめる。

ロン・ウィーズリーがチキンのドラムスティックを食べるシーンからヒントを得た新メニュー、「グレートホールフィースト」や、色とりどりのデザートを盛り合わせた「トリートプレート」など、究極のごちそう体験を提供。

フロッグカフェの春メニューには、2つの新しいスイーツが加わる。桜のクリームとイチゴをスコーンでサンドした「桜スコーンサンド」や、映画「ファンタスティック・ビースト」のクイニーが作ったリンゴのシュトゥルーデルが、可愛いボトルケーキに。バックロットカフェでは、あのアンブリッジ教授にインスパイアされた「プレミアム パフェ」がお目見えする。

「カラー ポップサクラパーカー」「カラー ポップサクラスピリットジャージ」

カラーポップ サクラ コレクション (スタジオツアー東京 限定商品)

左「カラー ポップサクラパーカー」(綿100%、サイズXS-XL)

東京限定ロゴが刺繍されたパーカーがサクラ色に。6,500円(税込)

右「カラー ポップサクラスピリットジャージ」(綿100%、サイズxS-xL)

裏面に大きな東京限定ロゴのパフプリントを施した、スピリットジャージ。8,000円(税込)

「カラー ポップサクラTシャツ」「カラー ポップ サクラ キャップ」

「カラー ポップサクラTシャツ」(綿100%、サイズxS-xL)

東京限定ロゴが刺繍されたTシャツ。3,000円(税込)

「カラー ポップ サクラ キャップ」東京限定ロゴが刺繍されたキャップ。(綿)3,200円(税込)

「カラー ポップ サクラ マグ」

エンボス加工された東京限定のロゴ入り。大人気のBlack & Goldのマグがカラーポップのサクラ色で登場。1,600円(税込)

フードホール

ホグワーツデラックスミール

フード/ドリンクメニュー(一部抜粋)

映画でもお馴染みの大広間の祝宴のシーンで生徒たちに用意される料理を盛り付けたプレートをイメージした一皿。

ローストチキンにローストビーフ、ミートバイ、彩の良い野菜を添えました。3,200円(税込)

グレートホールフィースト

大広間の祝宴のシーンでチキンにかぶりつくロンのシーンからインスパイアされた一皿。ローストチキン、ベーコン巻きソーセージ、芽キャベツやコーン、チップスを添えた2~4人用のシェアプレートです。3,800円(税込)

トリートプレート

大広間の祝宴のシーンで用意されたデザートをイメージした一皿。一口サイズの糖蜜タルトと色とりどりのジェリービーンズの盛り合わせです。コーンには、マシュマロ、ラズベリーピューレ、ホイップクリームが入っており、2名でのシェアがおすすめです。1,800円(税込)

パンプキンソーダ

ホグワーツ魔法魔術学校の生徒に大人気のカボチャジュースをイメージしたドリンク。微炭酸で飲みやすく、甘すぎ ないテイストが特徴です。800円(税込)

フロッグカフェ

桜スコーンサンド(春の期間限定商品)

さくらのクリームとフレッシュな苺を自家製スコーンでサンドしました。塩漬けした桜の花がのっている春の期間限定商品です。750円(税込)

クイニー“アップルシュトゥルーデル”ケーキ

映画の中でクイニーが魔法のように作ったリンゴのシュトゥルーデルを、テイクアウト可能なボトルケーキで再現しました。スタジオツアー東京で展示されているクイニーのウェディングドレスの装飾である蝶をイメージしたチョコレートをトッピングしています。1,000円(税込)

バックロットカフェ

プレミアム パフェ~ピンクベルベット~

アンブリッジ教授にインスパイアされたプレミアムパフェです。爽やかなストロベリーシャーベット、ベリーゼリー、ラズベリーチーズクリーム、ホワイトチョコレートが入っています。2,500円(税込)

‘Wizarding World’ and all related names, characters and indicia are trademarks of and © Warner Bros.Entertainment Inc. - Wizarding World publishing rights © J.K. Rowling.

