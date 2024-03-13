Î©Àî»Ö¤é¤¯¡¡µÈ½»¤Îà¥Ç¥â³èÆ°¥Í¥¿á±ê¾å¤ËÈ¿ÏÀ¡Ö¤³¤ÎÄøÅÙ¤ÎÉ÷»É¤ò¥À¥á¤À¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡Íî¸ì²È¡¦Î©Àî»Ö¤é¤¯¤¬£±£²Æü¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö»Ö¤é¤¯Íî¸ì¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¤·¡¢£¹Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ô¥ó·ÝÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡Ö£Ò¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£´¡×·è¾¡¤ÇµÈ½»¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥Í¥¿¤¬±ê¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡£Ò¡Ý£±¤ÇµÈ½»¤Ï¡¢¥Ç¥â³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¬Èà»á¤Î²È¤Ë¹Ô¤¡¢Î¾¿Æ¤Ë·ëº§¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Í¥¿¤òÈäÏª¡£¤¹¤ë¤È£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤ò¥ä¥Ð¤¤¥ä¥Ä¤ÈÙèÙé¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤¹¤ëÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·»Ö¤é¤¯¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Ç¥â¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¿Í¤Ï¼å¼Ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¼å¼Ô¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤ë¡¢¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤½¤ì¤¬ÉÔÌû²÷¤À¤È¡¢¤³¤¦»×¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Í¡¢¤Ç¤â¤Í¡¢¾Ð¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö£³£°£°Ç¯¤ÎÅÁÅý¤¬¤¢¤ë¸ÅÅµÍî¸ì¡£¤è¤¯¡ØÍî¸ì²È¤Ê¤ó¤À¤«¤é¸¢ÎÏ¤Ë¿©¤Ã¤Æ¤«¤«¤ì¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤±¤É¡¢¼å¼Ô¤â¤Ö¤Ã¤¿ÀÚ¤ë¤ó¤À¤è¡£¤½¤ê¤ã¤Í¼å¼Ô¡¢»Ò¶¡¤À¤È¤«¤ªÇ¯´ó¤ê¤À¤È¤«¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¡¢¤½¤ì¤ò¾Ð¤¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤ï¤Í¡£¤Ç¤âÍî¸ì¤ÏÊ¿µ¤¤Ç¤½¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡£Í¿ÂÀÏº¤Ê¤ó¤«¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¥Ð¥«¤Ê»Ò¶¡¤À¤â¤ó¡£¤½¤ì¤«¤é¡Ø¿´´ã¡Ù¤Ã¤Æ¸ÅÅµÍî¸ì¤ÎÌ¾ºî¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡£¤³¤ì¤ÏÌÕ¿Í¤Ç¤¹¤è¡×¡£
¡¡¤¿¤À¸ÅÅµÍî¸ì¤Ï¡Ö¼å¼Ô¤ÎÈá¤·¤ß¤âÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»Ö¤é¤¯¤Ï¸À¤¦¡£µÈ½»¤Î¥Í¥¿¤â¡Ö¤Þ¤¢É÷»É¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ÎÄøÅÙ¤ÎÉ÷»É¤ò¥À¥á¤À¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤Í¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤À¤ó¤À¤ó¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Ã¤È¶¹¤Þ¤Ã¤¿¾Ð¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤·¡£¼ÂºÝ¡¢¥Ç¥â¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¬·ëº§¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤è¤Í¡©¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¤¿¤Á¤ÎÈá¤·¤ß¤â¤Á¤ã¤ó¤È½Ð¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£¤½¤³¤éÊÕ¤¬Èà½÷¤Î¤¦¤Þ¤¤¤È¤³¤í¡£¤À¤«¤é¡¢¤¿¤À¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢µÈ½»¤ÎÈ¯ÁÛÎÏ¤È±éµ»ÎÏ¤òÀä»¿¤¹¤ë»Ö¤é¤¯¤Ï¡ÖÈà½÷¤Î¾ì¹ç¡¢¿ôÊ¬¤Î»ý¤Á»þ´Ö¡Ê¤¬Ã»¤¤¡Ë¡££¹£°Ê¬¤¯¤é¤¤¡¢¤â¤·¤ä¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¤¹¤²¤¨¤â¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤â¤·¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¡££¹£°Ê¬¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡££³£°Ê¬¤Ç¤â£±»þ´Ö¤Ç¤â¤¤¤¤¤ä¡×¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÈà½÷¤Î¤¹¤´¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¥Ç¥â¤ÎÏÃ¤â´Õ¼±¤ÎÏÃ¤â¡¢£³£°¡Á£´£°Ê¬¤¯¤é¤¤¤Î°ì¿Í¼Çµï¤Ë¤·¤¿¤é¤Í¤¨¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¥¤¥Ã¥»¡¼Èø·Á¤Î½÷ÀÈÇ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦²ÄÇ½À¤ò»ä¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£