ゴルファーのための食事学『ショットの精度は水が決める！』

小まめな水分補給を!

水分は、小まめな摂取が重要です。一度に大量に摂っても身体で吸収することができないため、排泄されてしまいます。コップ1杯(150〜200mL)を目安に、ラウンド中も小まめな摂取を行いましょう。

ゴルファーにおすすめの水分摂取方法を2点ご紹介します!◯番ホールで必ず摂取するなど、摂取のタイミングを決める。そして、飲んだ量が見えるボトルを使用し、毎回適正量を摂取する。これらを参考に、それぞれの生活習慣に合った方法を見つけられると良いですね。

注意したいのは、水分の排泄を促す飲み物です。緑茶やコーヒーなどは良い点もありますが、利尿作用を持ちます。これはビールなどのアルコールも同様であり、飲み過ぎには注意が必要です。

糖尿病などの疾患をお持ちの方は、水分の量・質ともにさらに注意が必要です。医療機関での確認をお願いします。

それぞれの栄養素における目標値には個人差があり、個々の目標や身体の状態によって適正な値は変化します。

引き続き様々な観点から、ゴルファーの為の栄養学についてご紹介させていただきます!

※1:Smith, Mark F.; Newell, Alex J.; Baker, Mistrelle R. 「Effect of Acute Mild Dehydration on Cognitive-Motor Performance in Golf」 〔Journal of Strength and Conditioning Research26(11):p3075-3080,November 2012.〕





