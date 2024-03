ジョン・レノンをめぐる真実が50年の時を経て明かされる2022年トライベッカ映画祭正式出品『The Lost Weekend:A Love Story』が、邦題を『ジョン・レノン 失われた週末』として2024年5月10日(金)に日本公開となることが決定した。あわせてポスターと場面写真が公開されている。

ジョンとヨーコの個人秘書であり、プロダクション・アシスタントを勤めていた中国系アメリカ人、メイ・パン。本作は、ジョンがヨーコの強い希望でメイと過ごすことになった、1973年秋から75年初頭にかけての18カ月間を、メイ本人の証言によって描くドキュメンタリーだ。

ジョンはこの間、メイの助けを借りて、最初の妻シンシア・レノンとの長男ジュリアン・レノンと再会することができ、「失われた週末」という呼び名とは裏腹に、アルバム『マインド・ゲームス』(1973)や、エルトン・ジョンをゲストに迎えて全米シングルチャート第1位を獲得した「真夜中を突っ走れ」を含む『心の壁、愛の橋』(1974)、自らの原点に立ち返る名盤『ロックン・ロール』(1975)を創作した。デヴィッド・ボウイやハリー・ニルソン、ミック・ジャガー、リンゴ・スターらとのコラボレーションや、ポール・マッカートニーとの久々の再会など、ビートルズ解散以降のソロキャリアのなかで最も多作で、商業的にも成功した時期を過ごした。

『ジョン・レノン 失われた週末』は、ジョンの名曲の数々や貴重なアーカイブ映像、ジョンとメイが互いの姿をとらえたプライベートな写真、イラストの名手として知られるジョンが贈ったユニークな描写の数々をふんだんに紹介しながら、若き日のメイがジョンと共にした忘れ難い日々を語る。彼女の目で見た素顔のジョン・レノンが生き生きと蘇る、ファンならずとも必見のドキュメンタリーとなっている。

日本版ポスターが場面写真とあわせて到着。日本オリジナルとなるポスターは、“ヨーコとの「別離」が生んだ軌跡の日々”のキャッチ、思索するジョンの顔をメインに、メイとの2ショット、幼き日の愛息ジュリアン、ヨーコの姿が紹介されている。初公開された場面写真は、サングラスをかけたジョンと並んで車に乗るメイの2ショットとなっている。

© 2021 Lost Weekend, LLC All Rights Reserved © 2021 Lost Weekend, LLC All Rights Reserved

1973年秋からの18カ月、ジョンはどこで何をしていたのか。「失われた週末」は本当に失われていたのか。その真実に迫るドキュメンタリー『ジョン・レノン 失われた週末』は2024年5月10日(金)より全国順次ロードショー。

