À¾Àîµ®¶µ¡ÖÎÉÀÈ¯ºîÀÆ¬°Ì¤á¤Þ¤¤¾É¡×¤È¹ðÇò¡ÖÇ¾¤ä·ì´É¤Ë¤Ï°Û¾ï¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÀ¾Àîµ®¶µ¤¬£±£²Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÎÉÀÈ¯ºîÀÆ¬°Ì¤á¤Þ¤¤¾É¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö°ÂÀÅ¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡À¾Àî¤Ï¡ÖÀèÆü¤ÎËÜÈÖÃæ¤Ë¤É¤¦¤ä¤é¡ØÎÉÀÈ¯ºîÀÆ¬°Ì¤á¤Þ¤¤¾É¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¾É¾õ¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Þ¤Ç¾¯¤·¤Î´Ö¤À¤±°ÂÀÅ¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢ÌÜ¤¬²ó¤ë¤è¤¦¤Ê¤á¤Þ¤¤¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ê¿¹Õ´¶³Ð¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤è¤í¤á¤¯´í¸±À¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤¤Á¤ó¤È£Ã£Ô¸¡ºº¡¢£Í£Ò£É¸¡ºº¤â¼õ¤±¡¢Ç¾¤ä·ì´É¤Ë¤Ï°Û¾ï¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´°Â¿´²¼¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡ÆÍÁ³¤ÎÊó¹ð¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¿´ÇÛ¤ä²óÉü¤òµ§¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£