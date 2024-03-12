ÆóµÜÏÂÌé¡È¿·¼ÒÄ¹¥¤¥¸¤ê¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡ÖÂà¼Ò¤·¤¿¤«¤é¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¡×¡Ö¥Ë¥Î¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
3·î10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤ÎÆóµÜÏÂÌé¡Ê40¡Ë¤ÎÈ¯¸À¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤Î¡Èº£°ìÈÖ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡É¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿½÷Í¥¤ÎÈæ²Å°¦Ì¤¡Ê37¡Ë¤¬¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¤Î¤ÏºÅÌ²½Ñ¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ß¤Æ¤¤¤ÆºÅÌ²½Ñ¤òµ¿¤¤¡¢º£²ó¤Ç¡È¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤È¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¡É¤È°Õµ¤¹þ¤àÈæ²Å¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤ÏÆüËÜºÅÌ²½Ñ¶¨²ñÍý»ö¤ÎÀî¾å¹ä»Ë»á¤À¤Ã¤¿¡£
¸ª¤Î²¼¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¤µ¤Î¶âÈ±¤Ë¹õ¤¤¿ÓÊ¿»Ñ¤Ç¡Ö¤Ï¤¡¡¼¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢ÆóµÜ¤¬¡Ö¤¢¤ì¡©¡¡É÷Ëá¤Î¤È¤³¤í¤Î¼ÒÄ¹¤µ¤ó¡©¡×¤È¡¢¥¤¥¸¤ë¡£¤³¤ì¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ¤ÎSexy Zone¡¦µÆÃÓÉ÷Ëá¡Ê29¡Ë¤¬¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¿¿´é¤ÇÈÝÄê¤¹¤ë¤È¡¢Àî¾å»á¤¬º¤ÏÇ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÆóµÜ¤Ï¡ÖÊ¡ÅÄ¤µ¤ó¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦STARTO ENTERTAINMENT¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤ÎÊ¡ÅÄ½ß»á¡Ê58¡Ë¤È¡¢ºÅÌ²½Ñ»Õ¤Ç¤¢¤ëÀî¾å»á¤ÎÉ÷ËÆ¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¡£¤³¤ì¤Ë¤¿¤¤¤·¤ÆSNS¾å¤Ç°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¶½Ê³¾õÂÖ¤Ë¡£
¡Ô¤Û¤ó¤Þ¤³¤¤¤ÄÆÈÎ©¤·¤¿½Ö´Ö¤¤¤¸¤ê¤¹¤®¤Ç¤·¤Ìwwwwwwwwwwwwwwww¡Õ
¡ÔÊ¡ÅÄ¤¤¤¸¤êwwwwwwwwww¤ä¤á¤ìwwwwwwwwwww¤Þ¤¸ÆóµÜ¤¯¤óºÇ¹â¤¹¤®wwwwwwwwÀ¼½Ð¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¤ïwwwwww¡Õ
¡ÔÆóµÜ¤¯¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¤·¤Ì¡¢³°Ìî¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤Ç¤Û¤ó¤Þ ºÇ¹â ¥Ð¥«¾Ð¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Õ
¡Ô¥Ë¥Î¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤èÊ¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤¤¤¸¤êwwwww¤·¤«¤â¤â¤¦Âà½ê¸åwwwwww¡Õ
¼Â¤ÏÆóµÜ¤¬Ê¡ÅÄ»á¤ò¡È¥¤¥¸¤ë¡É¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
1·î¤Ë¡¢ÌÜ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¥Ë¥«¥Ã¤È¾Ð¤¤º¸¼ê¤Î¿Íº¹¤·»Ø¤ò¤³¤á¤«¤ß¤ËÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ÎÆóµÜ¤Î¼Ì¿¿¤¬µÆÃÓ¤ÎInstagram¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÉ½¾ð¤È¥Ý¡¼¥º¤Ï¡¢Ê¡ÅÄ»á¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¡¦¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤Î¸ø¼°HP¤Ë¤¢¤ëÊ¡ÅÄ»á¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Î¼Ì¿¿¤Î¿¿»÷¡£
ÍâÆü¤ËÆóµÜ¤Ï¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤Ç¡¢¡ÔÉ÷Ëá¡£¡£¡£¥Ð¥ì¤¿¤è¡Õ¤ÈÒì¤¡¢Â³¤¤¤Æ¡Ôº£¿ÍÅÁ¤¤¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¦¥±¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¾Ð¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¶Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ì¤Ã¤ÆÂÑ¤¨¤¿¤è¤Í¡©¡¡¥¦¥±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¡¡Ê¤â¤¦ÅÜ¤é¤ì¤í¡Ë¡Õ¤ÈÊ¡ÅÄ»á¤«¤é¤ªËÏÉÕ¤¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
STARTO ENTERTAINMENT¼Ò¤È·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤º¤ËÆÈÎ©¤òÁª¤ó¤ÀÆóµÜ¡£Ê¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤È¤Ï¡È¥¤¥¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Éµ÷Î¥´¶¤Î¤è¤¦¤À¡½¡½¡£