クリスピー・クリーム・ドーナツ 東京国際フォーラム店限定の新メニューとして、2024年3月13日(水)から「クリスピー・クリーム・プレミアム 東京 トリプル ストロベリー」が登場!

2023年に登場した「クリスピー・クリーム・プレミアム 東京 ストロベリー ショートケーキ」をさらにいちご尽くしにアップデートした、春にぴったりなドーナツです☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ「クリスピー・クリーム・プレミアム 東京 トリプル ストロベリー」

価格:388円(税込)/イートイン396円(税込)

販売期間:2024年3月13日(水)〜5月下旬予定

販売店舗:クリスピー・クリーム・ドーナツ 東京国際フォーラム店

クリスピー・クリーム・ドーナツ 東京国際フォーラム店限定メニューの新商品「クリスピー・クリーム・プレミアム 東京 トリプル ストロベリー」が期間限定で登場!

日本のフラッグシップショップである「クリスピー・クリーム・ドーナツ 東京国際フォーラム店」は、ブランドの創業時から変わらない伝統のレシピにこだわりながらも、新しいおいしさや楽しさを発信しています。

今回登場する「クリスピー・クリーム・プレミアム 東京 トリプル ストロベリー」は、2023年春に東京国際フォーラム店限定で販売し好評を博した「クリスピー・クリーム・プレミアム 東京 ストロベリー ショートケーキ」を苺づくしにアップデートした、春にピッタリなドーナツです。

ふわふわの生地に甘酸っぱいストロベリーナパージュを重ね、甘さ控えめなストロベリーホイップがぐるりと絞られています。

ストロベリーの果肉をゴロっと飾ることで、見た目も味わいも華やかに!

爽やかな春を贅沢に楽しめる、ケーキのようにデコレーションしたフルーティーないちご尽くしのプレミアムドーナツです。

いちご感がアップした、見た目も味わいも豪華な限定ドーナツ!

「クリスピー・クリーム・プレミアム 東京 トリプル ストロベリー」は、2024年3月13日(水)から、クリスピー・クリーム・ドーナツ 東京国際フォーラム店限定で発売です☆

※1日の販売数量に限りがあります。なくなり次第終了です

※販売方法は予告なく変更となる場合があります

