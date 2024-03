2024年5月3日(金)~5月5日(日)開催の「大阪コミックコンベンション2024(大阪コミコン2024)」に、クリストファー・ロイド、リー・トンプソン、トム・ウィルソン、ピーター・ウェラーが来日することが発表となった。

マッツ・ミケルセンをはじめとした3名の来日セレブの参加が先日発表されたばかりの大阪コミコン2024。さらなるゲストとしてやってくるのは、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズのクリストファー・ロイド、リー・トンプソン、トム・ウィルソンと、『ロボコップ』シリーズのピーター・ウェラーだ。会期中、会場内での写真撮影会およびサイン会等を予定。販売詳細は後日発表となる。

クリストファー・ロイドは大ヒット映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズのドク役や、あの『アダムス・ファミリー』シリーズのフェスター役でも有名なレジェンド俳優。『ロジャー・ラビット』等の人気作にも出演しており、ドラマ「マンダロリアン」シーズン3にもゲスト出演した。

過去に東京コミコンに参加した際も数多くのファンが駆け付け、日本でも大人気の俳優。待望の大阪コミコン初参加となる。

同じく『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズに出演しているリー・トンプソンとトム・ウィルソンは、それぞれマーティの母親ロレイン・マクフライ役と、常にマーティの邪魔をする印象的な悪役ビフ・タネン役を演じた人気俳優。

トンプソンは映画・ドラマ作品への出演だけでなくドラマ作品の監督も務め、またウィルソンも映画・ドラマ作品のほかにアニメーションやゲームの吹き替えキャストを務めるなど、幅広く活躍している。

そして、映画『ロボコップ』シリーズで主役のアレックス・マーフィ/ロボコップを演じて一躍有名となったピーター・ウェラーは、デヴィッド・クローネンバーグ監督のカルト作『裸のランチ』やウディ・アレン監督作品『誘惑のアフロディーテ』、大ヒットSF映画『スター・トレック イントゥ・ダークネス』などの話題作に出演している人気俳優。

映画だけでなく『24 -TWENTY FOUR-』『Hawaii Five-0』『ザ・ラストシップ』などの人気ドラマ作品にも出演。近年では『MACGYVER/マクガイバー』『私立探偵マグナム』などのドラマ作品で監督も務めており、幅広いジャンルで精力的に活動し続けている。東京コミコン2018以来の、6年ぶりの日本のコミコンへの参加となる。

大阪コミコン2024は、“北欧の至宝”マッツ・ミケルセン、『スター・ウォーズ』テムエラ・モリソンとダニエル・ローガンの来日も。

大阪コミコン 2024 開催概要

名称 大阪コミックコンベンション 2024 (略称:大阪コミコン 2024) 会期 2024 年 5 月 3 日(金・祝)11:00~20:004 日(土・祝)10:00~20:005 日(日・祝)10:00~18:00 ※開催時間は変更となる可能性があります。 会場 インテックス大阪(〒559-0034 大阪市住之江区南港北 1-5-102) 主催 株式会社東京コミックコンベンション、大阪コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 ・国内外映画、コミックなどの最新情報公開・企業出展(限定・先行商品の販売、グッズの展示など)・実際に映画で使用されたプロップ(小道具)や、レアグッズの展示・最新技術を使った様々なコンテンツの体験・海外セレブ俳優との交流・ステージでのライブやパフォーマンス・コスプレイヤーとの交流、コンテスト・漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 大阪コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp

The post first appeared on .