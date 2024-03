クリストファー・ノーラン監督の初期作として知られる『メメント』(2000)が2024年4月19日(金)より1週間限定で再上映されることが決定した。

ノーラン監督といえば、最新作が第96回アカデミー賞(2024年)で作品賞はじめ7部門を受賞。今回のリバイバル上映は、『オッペンハイマー』の日本公開を記念しての企画となる。

©2000 I REMEMBER PRODUCTIONS,LLC

ノーラン監督長編映画第2作にして初の商業映画作品でもある『メメント』は、何者かに妻を惨殺され、自らも記憶障害を患ってしまった主人公・レナードが犯人への復讐に突き進む物語。“10分しか記憶を保てない”なかで、ポラロイド写真やメモ、体中にタトゥーを彫ることで記憶を残し、時系列を逆行しながら事件の真相に迫っていくという手法が評判となり、全米でロングランヒットを記録した。監督・クリストファー・ノーランの名を世に知らしめた作品でもある。

©2000 I REMEMBER PRODUCTIONS,LLC

後にや『インターステラー』『TENET テネット』など、“時間”を題材に多くの難解で画期的な作品を生み出すこととなったノーラン監督のエッセンスを劇場で体感しよう。なお、本企画ではオリジナルの来場者特典の配布も実施予定。詳細は後日発表となる。

