アイデスの1歳から使える子ども用ヘルメット「キャッピー プチ」がリニューアル。

より使いやすくなり、カラーも優しい色になって登場です!

アイデス「キャッピー プチ」

発売日:2024年3月29日(金) ※3月12日(火)からアイデスオンラインショップ・Amazonにて先行発売中

価格:4,708円(税込)

製品寸法:W195×L230×H135mm

重量:220g

対象頭囲:45〜50cm

※頭囲約45〜47.5cmのお子様には「厚手」の調節パッド使用推奨

※頭囲約47.5〜50cmのお子様には「薄手」の調節パッド使用推奨

参考年齢:1〜4歳くらい

安全基準:SG

カラー:ピンク、ブルー、ベージュ

販売店舗:全国の玩具取扱店、アイデスオンラインショップ、Amazonなど

安全品質にこだわり、運動遊具や子ども用ヘルメットを展開するアイデスが展開する、1才から使えるヘルメット「キャッピー プチ」

子どもが初めて使うヘルメットだから、安全性・ファッション性・使いやすさにこだわっています。

そんな 「キャッピー プチ」が、さらに使いやすくリニューアル。

かんたんフィットダイヤルで、サイズ調整がしやすくなりました☆

カラーもより優しい色にリニューアル。

ピンク・ブルー・ベージュの3色から選べます。

「キャッピー プチ」はキャップのようなデザインが特長のひとつ。

コロンとかわいいヘルメットは、普段着との相性もバッチリです。

付属の調節パッドを使えば、頭囲45cm〜50cmと幅広いサイズに対応でき、子どもの成長に合わせて長く使えます!

また、後頭部の出っ張りが少ないすっきりとしたフォルムで、チャイルドシートの背もたれにもぶつかりずらい設計です。

快適な被り心地を目指し、本体重量はたったの220g。

通気口と通気溝を備えた「AIR STREAM設計」で、かわいいだけでなく機能面も充実しており、「2020年 グッドデザイン賞」受賞商品なのも納得です☆

ピンク

柔らかい印象を与えるピンクの「キャッピー プチ」

パステル調の淡いピンクで、おしゃれにかぶれる子ども用ヘルメットです。

ブルー

淡いブルーの「キャッピー プチ」はさわやかな印象に!

男女問わず使える、優しい雰囲気のカラーです。

ベージュ

服装を選ばず、かぶりやすいカラーの「ベージュ」

1歳から長く使えて、子どもの安全を守ります☆

さらに使いやすくなって、カラーも優しい色にリニューアル。

アイデスの子ども用ヘルメット「キャッピープチ」は、2024年3月12日からアイデスオンラインショップ、Amazonにて先行販売中です。

