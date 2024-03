(MCU)の期待作『デッドプール&ウルヴァリン』では、シリーズ前2作からキャスト多数が復帰すると伝えられているが、『デッドプール2』(2018)でファイヤーフィスト/ラッセル・コリンズ役を演じたジュリアン・デニソンはカムバックしないという。

第2作で、ミュータントの学校「恵まれし子らの学園」で暮らしていたラッセルは、未来からやって来た超人ケーブルに命を狙われ、ライアン・レイノルズ演じるデッドプールが少年を守ることになる。ところが、一人ではケーブルに太刀打ちできないと悟ったデッドプールが新聞で募集をかけ、スーパーヒーローチーム“Xフォース”を結成する展開となった。

米によると、テキサス州オースティンで開催中のイベント「SXSW(サウスバイサウスウェスト)」に参加したデニソンが、『デッドプール&ウルヴァリン』への続投について質問され、「残念ですが復帰しません。だけど、皆さんに観てもらえることにワクワクしているし、チケットを買って観に行くつもりです」と回答。「しょうがないですよね。どうすることも出来ないですから」と付け加えたデニソンは、復帰できなかったことを残念に思う気持ちを吐露した。

デニソンのほか、2作目でXフォースのメンバー、ドミノ役を演じたザジー・ビーツも続投しないとおり、ケーブル役のジョシュ・ブローリンも復帰しないと。その理由について「ライアン(・レイノルズ)が僕のことを好きじゃないからかな」と真顔で冗談を飛ばしていた。

復帰するメンバーの顔ぶれは、デッドプール役のライアン・レイノルズをはじめ、ヴァネッサ役のモリーナ・バッカリン、ドーピンダー役のカラン・ソーニ、ピーター役のロブ・ディレイニー、ユキオ役の忽那汐里、ネガソニック・ティーンエイジ・ウォーヘッド役のブリアナ・ヒルデブランド、ブラインド・アル役のレスリー・アガムズ、Xフォースのメンバーであるシャッタースター役のルイス・タン、コロッサス役の声を演じたステファン・カピチッチ。

旧20世紀FOXの『X-MEN』シリーズからは、ウルヴァリン役でヒュー・ジャックマン、パイロ/ジョン・アラダイス役のアーロン・スタフォードがカムバックする。

『デッドプール&ウルヴァリン』は、2024年7月26日に日米同時公開予定。

