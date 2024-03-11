¼«Ì±ÅÞ¡¡¸ý°Ü¤·¥À¥ó¥¹¥·¥ç¡¼àÂç´Å·èÃåá¤Ëº¤ÏÇ¡ÖÄ¾ÀÜÅª¤ÊÎÏ¤ÏÅÞµª°Ñ°÷²ñ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï£±£±Æü¤ËÅÞËÜÉô¤ÇÅÞµª°Ñ°÷²ñ¤ò³«ºÅ¡£Æ±ÅÞÀÄÇ¯¶É¤¬ºòÇ¯£±£±·î¡¢¶áµ¦¥Ö¥í¥Ã¥¯²ñµÄ¸å¡¢º©¿Æ²ñ¤Çà¸ý°Ü¤·¥À¥ó¥¹¥·¥ç¡¼á¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Æ±ÅÞÀÄÇ¯¶É¤Ï¡ÖÀ¿¤Ë°ä´¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤È¼Õºá¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÆ£¸¶¿òÀÄÇ¯¶ÉÄ¹¤ÈÃæÁ¾Ìî¹¯Î´Æ±¶ÉÄ¹ÂåÍý¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¼Ç¤¤·¤¿¡£º©¿Æ²ñ¤ò´ë²è¤·¤¿ÏÂ²Î»³¸©Ï¢ÀÄÇ¯¶ÉÄ¹¤Î¸©µÄ¤Ï¡¢Î¥ÅÞÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±²ñ¹ç¤Î½ªÎ»¸å¡¢±ÒÆ£Úð°ì°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡ÖÏÂ²Î»³¤ÎÀÄÇ¯¶Éº©¿Æ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸·½Í¤ÊÂÐ±þ¤¬¤É¤¦¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Ï¡ÊÌÐÌÚ¡Ë´´»öÄ¹¤ÈÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÅÞµª°Ñ°÷²ñ¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢¸©²ñµÄ°÷¤Ï¡¢ÅÞ¤Î¼¹¹ÔÉô¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ê½ÐÀÊ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ë´´»öÄ¹¤ÈµÄÏÀ¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º©¿Æ²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿Æ£¸¶»á¤äÃæÁ¾º¬»á¤Î½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢°¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡¢Ìò¿¦¤ò¼¤á¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¡Êº©¿Æ²ñ¤Ë¡Ë²ÃÃ´¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡Ê½èÊ¬¤ÎÂÐ¾Ý¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï²ÃÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡½ÐÀÊ¼Ô¤«¤é¤ÏÏÂ²Î»³¤Îº©¿Æ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤ó¤Ê°Õ¸«¤¬½Ð¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö°ì°Ñ°÷¤«¤é¤Ï¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡Êº©¿Æ²ñ¡Ë¤ÏÉÑÈË¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÅÞËÜÉô¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Êà¾¼ÏÂ¤ÎÀ¯¼£²Èá¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬ÃÏÊý¤Ç¤Þ¤«¤êÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿Ó¤À°ä´¸¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤È¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¡£ÊÌ¤Î°Ñ°÷¤Ï¡ØºòÆü¡Ê£±£°Æü¡Ë¤ÏÄ«¤«¤é¤½¤Î¤³¤È¡Ê¸ý°Ü¤·¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼ÌäÂê¡Ë¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¡£¡Êº£¸å¤Ï¡ËÃÏÊý¤Î¸©µÄ²ñ¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¾ÀÜÅª¤ÊÎÏ¤ÏÅÞµª°Ñ°÷²ñ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´´»öÄ¹¤È¤½¤¦¤¤¤¦¼ñ»Ý¤òÆþ¤ì¤ÆÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¡×¤È±ÒÆ£»á¤ÏÏÃ¤¹¤È¡¢Ê£»¨¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£