ÆóµÜÏÂÌé¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¹¤®¤ÆÎäÅà¸Ë¤ËÆþ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î´ª°ã¤¤ÌÀ¤«¤¹
¡¡Íò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤¬£±£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤Çã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¿§¡¹¸«¤Æ¤¿¤é¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ï¤¿¤¯¤·¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ª¤¸¤µ¤Þ¤¬¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Á¡Ù¤È¤ªÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤É¤¦¤â¡Á¡Ù¤È¤ªÊÖ¤·¤·¤¿¡×¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â²¹¤«¤¤¥Õ¥¡¥óÂÐ±þ¤ò¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¤â¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤Ï¤Ê¤¼¤«¡ÖÈùÌ¯¤ÊÈ¿±þ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¤ï¤¿¤·¤Î¸å¤í¤ÎÎäÅà¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¤Ë¤ï¤¿¤·¤¬¼ÙËâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÏÍÍ¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎàÁá¤È¤Á¤êá¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¹¤®¤ÆÎäÅà¸Ë¤ËÆþ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ï¡×¤ÈÀÖÌÌ¡£ÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤¤ÆóµÜ¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£