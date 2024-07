様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランドの「ケイウノ」

そんな「ケイウノ」から、ディズニーのキャラクター「くまのプーさん」デザインのトラベルケースが登場!

まんまるお腹の「プーさん」を刺繍で表現したブラウンカラーと、1000個限定のクリーム×ベージュカラーの2種類が販売されています☆

ケイウノ ディズニー「くまのプーさん」トラベルジュエリーケース

©Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A, Milne and E.H.Shepard.

価格:各4,700円(税込)

サイズ:横7×縦11.7×高さ2cm

材質:合成皮革

販売店舗:全国のケイウノ店舗、ケイウノオフィシャルサイト

ディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がける「ケイウノ」

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上が生み出されています。

そんな「ケイウノ」から、ディズニーのキャラクター「くまのプーさん」デザインのトラベルジュエリーケースが登場。

まるいお腹が愛らしい「プーさん」の姿が刺繍で表現された、ほんわか心がなごむデザインのケースです。

ネックレス・リング・ピアスなどが収納できるケースは、手のひらにおさまるミニサイズ。

ブラウン×イエローカラーと、WEB限定1,000個販売のクリーム×ベージュカラーの2種類が展開されています☆

トラベルジュエリーケース「くまのプーさん」ブラウン×イエロー

大切なジュエリーとのお出かけを彩ってくれるブラウン×イエローカラーのトラベルジュエリーケース。

内側は「プーさん」やはちみつをイメージした明るいイエローで、ジュエリーを取り出す度に楽しい気分になります。

専用ケース入りなので贈り物にもおすすめです!

トラベルジュエリーケース「くまのプーさん」クリーム×ベージュ

数量限定で販売されるクリーム×ベージュカラーは、“100エーカーの森”をイメージしたナチュラルな色合い。

ネックレス・リング・ピアスなどが収納できる内側の生地は、落ち着いた色合いのベージュカラーです。

ケース表面には、かわいらしく飛んでいるみつばちと、みつばちを眺める「くまのプーさん」がデザインされています。

また「くまのプーさん」クリーム×ベージュは、「Disney THE MARKET in 銀座三越」でも展示・販売中です。

まるいお腹が愛らしい「プーさん」の姿が刺繡で表現されたトラベルジュエリーケース。

ケイウノから販売されている、ディズニー「くまのプーさん」トラベルジュエリーケースの紹介でした☆

