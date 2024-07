様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランドの「ケイウノ」

そんな「ケイウノ」から、ディズニーのキャラクター「くまのプーさん」デザインのジュエリートレイが登場!

あたたかみのある色彩が上品な、はちみつを思わせるハニカム型のトレイを紹介していきます☆

ケイウノ ディズニー「くまのプーさん」ジュエリートレイ

価格:2,500円(税込)

サイズ:高さ約18×縦幅約100×横幅約115mm

素材:磁器

販売店舗:全国のケイウノ店舗、ケイウノオフィシャルサイト

ケイウノ ディズニー特設ページはこちら

ディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がける「ケイウノ」

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上が生み出されています。

そんな「ケイウノ」から、ディズニーの「くまのプーさん」をデザインしたジュエリートレイが登場。

やわらかな色彩が上品な陶器製のジュエリートレイ。

はちみつを思わせるハニカム型に仕上げられていて、本金の装飾が上品な印象を醸し出します。

「プーさん」と「ピグレット」のやさしい表情や、あたたかみのあるカラーにほっとするようなデザインです。

側面にさりげなく描かれたみつばちも愛らしいアクセントになっています。

お気に入りのジュエリーを飾ったり、家事などでジュエリーを外す時に使ったりする際に活躍すること間違いなし。

インテリアとしても飾れる「くまのプーさん」のジュエリートレイです☆

「くまのプーさん」と「ピグレット」を描いた、上品で温かみのあるデザインのジュエリートレイ。

©Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A, Milne and E.H.Shepard.

ケイウノから販売されている、ディズニー「くまのプーさん」ジュエリートレイの紹介でした☆

