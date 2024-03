アカデミー賞授賞式の前夜に「最低」な映画を決める不名誉な映画賞、「ゴールデンラズベリー賞(ラジー賞)」の2024年(第44回)受賞作品、俳優が発表された。

最多受賞は、著作権が切れた児童文学『クマのプーさん』をホラー映画化したことで話題となった『プー あくまのくまさん』。最低映画賞や最低監督賞をはじめとする5部門を受賞した。すでに続編も決定しており、アメリカでは3月下旬より公開を迎える。

『プー あくまのくまさん』続編で脚本を新たに務めることになるマット・レスリーは、偶然にもラジー賞発表の直前にを更新しており、「1作目は素晴らしくなかった」と綴っていた。一方、続編は「良い人間が集結し、怖くて面白くて、最高に狂っていて、映画館で上映する価値のある」作品になっていると自信を見せた。

俳優部門ではミーガン・フォックスが『エクスペンダブルズ ニューブラッド』(最低助演女優賞)と『バトル・オブ・ザ・キラーズ』(最低女優賞)でW受賞。最低男優賞は『Mercy(原題)』のジョン・ヴォイト、最低助演男優賞は『エクスペンダブルズ ニューブラッド』のシルヴェスター・スタローンに決定した。

2024年ゴールデンラズベリー賞 受賞一覧『エクソシスト 信じる者』 『エクスペンダブルズ ニューブラッド』 『MEG ザ・モンスターズ2』 『シャザム!~神々の怒り~』 ★『プー あくまのくまさん』ラッセル・クロウ ヴィン・ディーゼル『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』 クリス・エヴァンス『ゴーステッド Ghosted』 ジェイソン・ステイサム『MEG ザ・モンスターズ2』 ★ジョン・ヴォイト『Mercy(原題)』アナ・デ・アルマス『ゴーステッド Ghosted』 ★ミーガン・フォックス『バトル・オブ・ザ・キラーズ』 サルマ・ハエック・ピノー『マジック・マイク ラストダンス』 ジェニファー・ロペス『ザ・マザー』 ヘレン・ミレン『シャザム!~神々の怒り~』キム・キャトラル『About My Father(原題)』 ★ミーガン・フォックス『エクスペンダブルズ ニューブラッド』 バイ・リン『バトル・オブ・ザ・キラーズ』 ルーシー・リウ『シャザム!~神々の怒り~』 メアリー・スチュアート・マスターソン『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ』マイケル・ダグラス『アントマン&ワスプ:クアントマニア』 メル・ギブソン『Confidential Informant(原題)』 ビル・マーレイ『アントマン&ワスプ:クアントマニア』 フランコ・ネロ『ヴァチカンのエクソシスト』 ★シルヴェスター・スタローン『エクスペンダブルズ ニューブラッド』無慈悲な傭兵団の全2人組『エクスペンダブルズ ニューブラッド』 『エクソシスト』のリメイク権に4億ドルを寄付した金に貪欲な投資家の全2人組 (化学反応に欠けた)アナ・デ・アルマス&クリス・エヴァンス『ゴーステッド Ghosted』 サルマ・ハエック・ピノー&チャニング・テイタム『マジック・マイク ラストダンス』 ★(血に飢えた切り裂き魔/殺人鬼と化した)プー&ピグレット『プー あくまのくまさん』『アントマン&ワスプ:クアントマニア』 『エクソシスト 信じる者』 『エクスペンダブルズ ニューブラッド』 『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』(いまだに無駄骨を折っている) ★『プー あくまのくまさん』★『リース・フレイク・ウォーターフィールド『プー あくまのくまさん』 デヴィッド・ゴードン・グリーン『エクソシスト 信じる者』 ペイトン・リード『アントマン&ワスプ:クアントマニア』 スコット・ウォー『エクスペンダブルズ ニューブラッド』 ベン・ウィートリー『MEG ザ・モンスターズ2』『エクソシスト 信じる者』 『エクスペンダブルズ ニューブラッド』 『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』(もう帰っても良いかな?) 『シャザム!~神々の怒り~』 ★『プー あくまのくまさん』

