◆「オッペンハイマー」作品賞含む

【モデルプレス=2024/03/11】「第96回アカデミー賞授賞式」が日本時間11日、米カリフォルニア・ハリウッドのドルビーシアターで開催。「オッペンハイマー」が作品賞に輝いた。作品賞は最有力候補と言われていた「オッペンハイマー」が下馬評通りに受賞。監督賞・主演男優賞・助演男優賞・撮影賞・編集賞・作曲賞も独占し7冠を達成した。同作はクリストファー・ノーラン監督による伝記映画。第2次世界大戦下、原子爆弾の開発に成功した天才科学者J・R・オッペンハイマーの栄光と苦悩を描く。

◆日本から3作品がノミネート 2作品が受賞

◆受賞作一覧

主演男優賞はキリアン・マーフィー、助演男優賞はロバート・ダウニー・Jr.、主演女優賞は「哀れなるものたち」のエマ・ストーン、助演女優賞は「ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ」のダヴァイン・ジョイ・ランドルフが受賞。「哀れなるものたち」は美術賞、衣装デザイン賞、メイクアップ&ヘアスタイリング賞など4冠を達成した。会場では歌曲賞にノミネートされていた「バービー」の「I'm Just Ken」を歌うライアン・ゴズリング、「What Was I Made For?」を歌うビリー・アイリッシュらも授賞式を盛り上げた。今年は日本から3作品がオスカー候補に挙がり、宮崎駿監督の「君たちはどう生きるか」が長編アニメ映画賞、山崎貴監督の「ゴジラ-1.0」が視覚効果賞、役所広司主演(独ヴィム・ヴェンダース監督)「PERFECT DAYS」が国際長編映画賞にノミネートされた。「君たちはどう生きるか」は「千と千尋の神隠し」以来宮崎作品として21年ぶり2度目のオスカーを受賞。「ゴジラ-1.0」は日本映画として初めて視覚効果賞を受賞した。なお授賞式の様子はWOWOWで生放送・ライブ配信された。(modelpress編集部)・作品賞「オッペンハイマー」・主演男優賞「オッペンハイマー」キリアン・マーフィー・主演女優賞「哀れなるものたち」エマ・ストーン・助演男優賞「オッペンハイマー」ロバート・ダウニー・Jr.・助演女優賞「ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ」ダヴァイン・ジョイ・ランドルフ・監督賞「オッペンハイマー」クリストファー・ノーラン・脚本賞「落下の解剖学」ジュスティーヌ・トリエアルチュール・アラリ・脚色賞「アメリカン・フィクション」・国際長編映画賞「関心領域」・撮影賞「オッペンハイマー」ホイテ・ヴァン・ホイテマ・編集賞「オッペンハイマー」ジェニファー・レイム・美術賞「哀れなるものたち」ジェームズ・プライスショーナ・ヒースセット・デコレーター・衣装デザイン賞「哀れなるものたち」ホリー・ワディントン・メイクアップ&ヘアスタイリング賞「哀れなるものたち」ナディア・ステイシーマーク・クーリエジョシュ・ウェストン・視覚効果賞「ゴジラ-1.0」山崎貴渋谷紀世子高橋正紀野島達司・音響賞「関心領域」ターン・ウィラーズジョニー・バーン・作曲賞「オッペンハイマー」ルドウィグ・ゴランソン・歌曲賞「バービー」ビリー・アイリッシュ/What Was I Made For?・長編アニメーション賞「君たちはどう生きるか」・短編アニメーション賞「WAR IS OVER! Inspired by the Music of John and Yoko(原題)」・長編ドキュメンタリー賞「実録 マリウポリの20日間」・短編ドキュメンタリー賞「ラスト・リペア・ショップ」・短編実写映画賞「ヘンリー・シュガーのワンダフルな物語」