今回は、レッスンバッグ、シューズケース、巾着小サイズ、巾着大サイズがセットになった、ディズニーデザイン「ドレスのような通園通学4点セット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ドレスのような通園通学4点セット」

© Disney

価格:5,990円(税込)

サイズ:【レッスンバック】約40×29×4.5cm、【シューズバック】約22×29×4cm、【巾着(小)】約18×22cm、【巾着(大)】約30×35cm

仕様:

・レッスンバック、シューズバック:ワンタッチテープ留め

・巾着(大)ループ付き

・すべてにお名前スペース付き

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

通園や通学時に活躍するバックの4点セット。

レッスンバック、シューズバック、巾着(小)、巾着(大)の4点が一度に揃います。

乙女心くすぐるドレスのようなデザインが可愛らしく、毎日の通園や通学がより楽しくなりそう!

デザインは『塔の上のラプンツェル』から「ラプンツェル」、『アナと雪の女王』から「エルサ」、2種類の柄がラインナップします。

ラプンツェル

© Disney

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのセット。

レッスンバックとシューズバックには「ラプンツェル」のドレスとお揃いの編み上げのリボンのプリントや、チュール付きでキュート☆

© Disney

それぞれピンク色の部分は、お花やランタンなど『塔の上のラプンツェル』の作品にちなんだモチーフの総柄デザインに。

淡いカラーを基調としているのもオシャレなポイントです。

エルサ

© Disney

『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」デザインのセット。

グリーンが基調の涼しげな色合いで、持ち手や紐の白が映えます☆

© Disney

また濃いグリーンの部分には雪の結晶がずらり!

様々なカタチや大きさの雪の結晶がデザインされています。

© Disney

レッスンバックは、底マチがあり、使いやすい仕様になっています。

大判サイズの絵本やスケッチブックなどの収納にぴったり。

© Disney

内側には丈夫でやわらかなキルティング素材を使用。

小物の収納に便利なポケットも付いています。

© Disney

シューズバックは口が大きく開くので、出し入れがスムーズにできます。

内側ワンタッチテープ留め仕様で、裏地はレッスンバックと同じで丈夫なキルティング素材。

© Disney

巾着(小)は、給食セットや歯ブラシなどの小物の収納に便利で、巾着(大)は体操服がゆったりと入るサイズ感で、机に掛けたときに床に擦れないようにループが付いています。

そして4点すべての内側には、便利なお名前スペースが付いています。

油性ペンで直接書けてにじみにくいのもポイントです。

デザインが統一されるので、自分のものと分かりやすいのもうれしい通園通学に便利なディズニー雑貨。

ドレスのようなチュールが可愛い、ディズニーデザイン「通園通学4点セット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

