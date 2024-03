2024年3月29日(金)から全国公開となるクリストファー・ノーラン監督最新作より、IMAX®&35mmフィルム版&Dolby Cinema®(ドルビーシネマ)で特別先行上映となるトリプル“TOKYOプレミア”が開催されることが決定した。

史上初の3劇場で同日同時刻開催となるTOKYOプレミアは、2024年3月25日(月)19:00よりTOHOシネマズ新宿にてIMAX®版、109シネマズプレミアム新宿で35mmフィルム版、新宿バルト9でDolby Cinema®版を特別先行上映。また、3月29日(金)の日本公開初日より、最先端技術による映像と音響でかつてない没入感を味わうことができるDolby Cinema®、フィルム撮影にこだわり続けるクリストファー・ノーラン監督作品を特別な質感で鑑賞できる35mmフィルム版の同時公開も決定した。

「私たちは、オリジナル・ネガの粒状感や質感、アナログ的な色彩を35mmに凝縮した非常に効果的な35mm版を制作しました。それは、観客の皆さんに観ていただける素晴らしい上映フォーマットです」とノーラン監督は語っている。「35mmプリントを上映し、観客にアナログ体験を提供できる場所がまだ世界にあることに、私はとても興奮しています。なぜなら、映像の奥行きや色の表現が重要だからです。それは、観客がもっと没入感のある体験をすることを可能にし、映画の世界にもっと入り込むことができるのです」。

IMAX®版では、ノーラン監督は2種類のアスペクト比(画角)を使用。「『ダークナイト』(2008)以来、私はIMAX®上映用に複数のアスペクト比を採用してきました。その理由は、ネイティブのIMAX®フォーマットは背が高いからです。そのため、IMAX®フォーマットを見せたい、観客をアクションに没入させたい重要なシーンでは、巨大なIMAX®スクリーンを可能な限り高く広げるのです。そして、それ以外の素材は、2x2のアスペクト比で従来通りに撮影しています。ストーリーの特にドラマチックな場面では、スクリーンを高く広げて、それ以外の場面ではスクリーンを狭めています。これは私がもう何年もやっていることで、私にとってクリエイティブなレバーを引くことができる面白い表現ツールなのです」と語っている。

本作は、第二次世界大戦下、世界の運命を握った天才科学者J・ロバート・オッペンハイマーの栄光と没落の生涯を実話にもとづいて描く作品。2023年7月の全米公開を皮切りに、世界興収10億ドルに迫る世界的大ヒットを記録。実在の人物を描いた伝記映画としては歴代1位となっている。

クリストファー・ノーラン監督は脚本も自ら執筆。主演のキリアン・マーフィーほか、エミリー・ブラント、マット・デイモン、ロバート・ダウニー・Jr.、フローレンス・ピュー、ジョシュ・ハートネット、ケイシー・アフレック、ラミ・マレック、ケネス・ブラナーといった豪華キャストが集結した。

ノーランは、IMAX®65ミリと65ミリ・ラージフォーマット・フィルムカメラとを組み合わせた、最高解像度の撮影を実践。また、本作のためだけに開発された65ミリカメラ用モノクロフィルムを用い、史上初となるIMAX®モノクロ・アナログ撮影を実現した。IMAX®撮影による、天才科学者の頭脳と心を五感で感じさせる極限の没入体験を味わえる作品となっている。

IMAX®版特別先行上映

35mmフィルム版特別先行上映

Dolby Cinema®版特別先行上映

『オッペンハイマー』トリプルTOKYOプレミア開催情報日時:3月25日(月)19:00開演 会場:TOHOシネマズ新宿日時:3月25日(月)19:00開演 会場:109シネマズプレミアム新宿日時:3月25日(月)19:00開演 会場:新宿バルト9

※チケット発売:3月19日(火) 0:00より各劇場ホームページにて(予定)

※詳細は映画をご確認ください。

クリストファー・ノーラン監督最新作『オッペンハイマー』は、3月29日(金)より全国ロードショー。IMAX®劇場全国50スクリーン、Dolby Cinema®全国10スクリーン、35mmフィルム版109シネマズプレミアム新宿にて同時公開。

