新生DCユニバース(DCU)を率いるジェームズ・ガンが、ドラマ「THE FLASH/フラッシュ」(2014-2023)で主演を務めたグラント・ガスティンとのタッグに意欲的な姿勢を見せている。ガスティンといえば先日、DCUへの参加に前向きなを出していた。

およそ10年にわたって「THE FLASH/フラッシュ」でフラッシュ/バリー・アレンを演じ続けてきたガスティンは、2023年放送のファイナルシーズンをもってヒーロー俳優としてのキャリアに一区切りをつけたところ。現在はブロードウェイミュージカル『Water for Elephants』に出演中だ。

そんなガスティンにフラッシュ役を今後も演じて欲しいと思うファンは多いが、ガスティン自身も新生DCUへの出演に興味を持っているらしく、以前は「ジェームズ・ガンに頼まれたら出演します」と語っていた。

厚い信頼を持たれるガン監督も、ガスティンとのタッグを望んでいるようだ。Threadsでファンの1人から「グラント・ガスティンをDCUのヒーローに起用してください。彼の全才能が無駄になってしまう!」と頼まれると、以下のように返信した。

「グラントは、信じられないほどの才能を持っています。確か今はブロードウェイにも出られていますね。彼がDCの企画に関わっていないからって、その才能は無駄にはなりませんよ。でももちろん、彼とはいつかご一緒したいです。」

新たにユニバースをリブートするガン監督は、旧ユニバースに出演したキャストの再起用を厭わない姿勢。現在撮影が進められている映画『スーパーマン(原題)』では『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』(2021)に出演したネイサン・フィリオンとショーン・ガンが別役で出演している。アローバースに所属していたガスティンにも別のヒーロー役で再起用される可能性は大いにありそうだ。

