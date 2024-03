「アイデス」から展開されている子育て&インテリアの定番グッズ「ブルーナボンボン」

「ミッフィー」でおなじみの絵本作家でグラフィック・デザイナーのディック・ブルーナさんが描く絵本の世界のかわいいうさぎを表現したバルーン遊具です。

そんな「ブルーナボンボン」がカシミヤのような極上肌触りになった「ブルーナボンボン ふわモコ」に、ミニサイズが仲間入り☆

アイデス バルーントイ「ブルーナボンボン ふわモコ ミニ」

発売日:2024年4月上旬頃 ※アイデスオンラインショップで予約受付中

価格:5,500円(税込)

販売店舗:全国の雑貨取扱店、アイデスオンラインショップなど

対象年齢:6ヶ月以上

製品サイズ:W160xL290xH260mm

製品重量:0.5kg

カラー:ホワイト

絵本のままのシンプルなデザインと、思わずぎゅっと抱きしめたくなるフォルムが子どもから大人まで幅広く愛されています。

そんな「ブルーナボンボン」から、子どもも大人も思わず抱きしめたくなる「ブルーナボンボン ふわモコ」が登場し、大きな話題に!

「ブルーナボンボン ふわモコ」は、その名のとおりふわふわモコモコ。

カシミヤのような極上肌触りで、ずっと抱きしめていたくなるような新感覚の抱き心地で癒してくれるグッズです。

今回紹介するのは、膝の上に乗るかわいいサイズの「ブルーナボンボン ふわモコ ミニ」

通常サイズの「ブルーナボンボン ふわモコ」は高さが約47.5cmなのに対し、「ブルーナボンボン ふわモコ ミニ」は半分くらいの約26cm。

雑貨感覚でお部屋に置くことができ、ギフトにも贈りやすいサイズです。

「ブルーナボンボン ふわモコ ミニ」は、バルーントイ独特のむっちりとした弾力が魅力!

ぬいぐるみにはない、ずっと抱きしめていたくなるような新感覚の抱き⼼地です。

インテリアのアクセントとしてリビングに飾ったり、いつでもギュッとできるように、ソファの近くやベッドルームにもぴったり。

いつでも側に置いておきたくなる、新たな癒しアイテムです。

そして、小さくてかわいい「ブルーナボンボンふわモコミニ」はお子様をあやすのにもぴったり!

お子様自身でうさぎさんと触れ合って遊ぶことができます。

「ブルーナボンボン ふわモコ ミニ」の⽣地部分は、⼿洗いでお洗濯が可能なのも嬉しいポイント。

なかなか洗いにくいぬいぐるみと異なり、汚してしまっても⼤丈夫!

いつでも真っ白ふわふわな状態で楽しむことができます☆

パッケージは店頭でも見つけやすい透明タイプ。

まるで雲のようにふわモコな見た目を活かしたデザインになっています。

コレクションとしてそのまま飾ってもおしゃれに楽しめます。

いつでもそばに置いてぎゅっとしたりなでなでできる、新しい癒しアイテム。

アイデス バルーントイ「ブルーナボンボン ふわモコ ミニ」は、2024年4月上旬より発売、アイデスオンラインショップで予約受付中です!

