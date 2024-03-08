【写真特集】鈴木亮平・神木隆之介・綾瀬はるか・浜辺美波ら「第47回日本アカデミー賞」に豪華集結
【モデルプレス＝2024/03/08】「第47回 日本アカデミー賞 授賞式」が8日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた。ここでは授賞式の写真をまとめる。
【写真】神木隆之介・綾瀬はるか・浜辺美波ら「第47回日本アカデミー賞」に豪華集結
同賞は2023年1月1日から12月31日までに東京地区において有料で初公開された40分以上の劇場用映画及びアニメーション作品（劇場公開を目的に製作された新作で、東京地区の同一劇場で1日3回、かつ2週間以上映画館のみで連続して上映された作品）が対象。
「ゴジラ-1.0」が「作品賞」「美術賞」「撮影賞」「照明賞」「録音賞」「編集賞」「脚本賞」「助演女優賞」で計8冠を達成。「最優秀主演男優賞」には「PERFECT DAYS」より役所広司、「最優秀助演男優賞」には「月」より磯村勇斗が決定。安藤サクラは「怪物」で「最優秀主演女優賞」、「ゴジラ-1.0」で「最優秀助演女優賞」をW受賞した。
司会は、5年連続となる羽鳥慎一アナウンサーと、「ケイコ 目を澄まして」で第46回最優秀主演女優賞を受賞した岸井ゆきのが務めた。（modelpress編集部）
★マークは最優秀賞
＜優秀作品賞＞
・「怪物」
★「ゴジラ-1.0」
・「こんにちは、母さん」
・「福田村事件」
・「PERFECT DAYS MASTER MIND」
＜優秀アニメーション作品賞＞
・「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」
★「君たちはどう生きるか」
・映画「窓ぎわのトットちゃん」
・劇場版「名探偵コナン 黒鉄の魚影」
・「BLUE GIANT」
＜優秀監督賞＞
★ヴィム・ヴェンダース「PERFECT DAYS」
・是枝裕和「怪物」
・成田洋一「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」
・森達也「福田村事件」
・山崎貴「ゴジラ-1.0」
＜優秀脚本賞＞
・佐伯俊道／井上淳一／荒井晴彦「福田村事件」
・ツバキミチオ「シャイロックの子供たち」
・山浦雅大／成田洋一「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」
★山崎貴「ゴジラ-1.0」
・山田洋次／朝原雄三「こんにちは、母さん」
＜優秀主演男優賞＞
・阿部サダヲ「シャイロックの子供たち」
・神木隆之介「ゴジラ-1.0」
・鈴木亮平「エゴイスト」
・水上恒司「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」
★役所広司「PERFECT DAYS」
＜優秀主演女優賞＞
・綾瀬はるか「リボルバー・リリー」
★安藤サクラ「怪物」
・杉咲花「市子」
・浜辺美波「ゴジラ-1.0」
・吉永小百合「こんにちは、母さん」
＜優秀助演男優賞＞
★磯村勇斗「月」
・伊藤健太郎「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」
・大泉洋「こんにちは、母さん」
・加瀬亮「首」
・菅田将暉「銀河鉄道の父」
＜優秀助演女優賞＞
★安藤サクラ「ゴジラ-1.0」
・上戸彩「シャイロックの子供たち」
・永野芽郁「こんにちは、母さん」
・浜辺美波「シン・仮面ライダー」
・松坂慶子「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」
＜優秀撮影賞＞
・近藤龍人「怪物」
・佐光朗「キングダム 運命の炎」
★柴崎幸三「ゴジラ-1.0」
・近森眞史「こんにちは、母さん」
・浜田毅「首」
＜優秀照明賞＞
・尾下栄治「怪物」
・加瀬弘行「キングダム 運命の炎」
★上田なりゆき「ゴジラ-1.0」
・土山正人「こんにちは、母さん」
・高屋齋「首」（※「高」は正式には「はしごだか」）
＜優秀音楽賞＞
★上原ひろみ「BLUE GIANT」
・小林武史「キリエのうた」
・坂本龍一「怪物」
・佐藤直紀「ゴジラ-1.0」
・千住明「こんにちは、母さん」
＜優秀美術賞＞
★上條安里「ゴジラ-1.0」
・荑下幸治「首」
・西村貴志「こんにちは、母さん」
・橋本創「レジェンド＆バタフライ」
・三ツ松けいこ／徐賢先「怪物」
＜優秀録音賞＞
・鈴木健太郎「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」
・高野泰雄「首」
★竹内久史「ゴジラ-1.0」
・冨田和彦「怪物」
・長村翔太「こんにちは、母さん」
＜優秀編集賞＞
・岩間徳裕「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」
・北野武／太田義則「首」
・是枝裕和「怪物」
・杉本博史「こんにちは、母さん」
★宮島竜治「ゴジラ-1.0」
＜優秀外国作品賞＞
・「キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン」
・「バービー」
・「パリタクシー」
★「ミッション：インポッシブル／デッドレコニング PART ONE」
・「TAR／ター」
＜新人俳優賞＞
・アイナ・ジ・エンド「キリエのうた」
・桜田ひより「交換ウソ日記」
・原菜乃華「ミステリと言う勿れ」
・福原遥「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」
・市川染五郎「レジェンド＆バタフライ」
・黒川想矢「怪物」
・高橋文哉「交換ウソ日記」
・柊木陽太「怪物」
＜話題賞＞
・作品部門：「キリエのうた」
・俳優部門：山田裕貴
＜協会特別賞＞
・大村弘二【美粧・床山】
・空閑由美子【キャスティング】
・百束昭幸【ステインベック編集機の販売・保守・点検・修理】
・村瀬継蔵【特殊美術造型】
＜会長功労賞＞
・井川徳道
・上田正治
・小林旭
・酒井賢
・東陽一
・矢部一男
＜第47回特別賞＞
・シネバザール
・東京現像所
＜会長特別賞＞
・坂本龍一
・阿部秀司
【Not Sponsored 記事】
【写真】神木隆之介・綾瀬はるか・浜辺美波ら「第47回日本アカデミー賞」に豪華集結
◆第47回日本アカデミー賞
同賞は2023年1月1日から12月31日までに東京地区において有料で初公開された40分以上の劇場用映画及びアニメーション作品（劇場公開を目的に製作された新作で、東京地区の同一劇場で1日3回、かつ2週間以上映画館のみで連続して上映された作品）が対象。
司会は、5年連続となる羽鳥慎一アナウンサーと、「ケイコ 目を澄まして」で第46回最優秀主演女優賞を受賞した岸井ゆきのが務めた。（modelpress編集部）
◆「第47回日本アカデミー賞」受賞者・作品一覧
★マークは最優秀賞
＜優秀作品賞＞
・「怪物」
★「ゴジラ-1.0」
・「こんにちは、母さん」
・「福田村事件」
・「PERFECT DAYS MASTER MIND」
＜優秀アニメーション作品賞＞
・「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」
★「君たちはどう生きるか」
・映画「窓ぎわのトットちゃん」
・劇場版「名探偵コナン 黒鉄の魚影」
・「BLUE GIANT」
＜優秀監督賞＞
★ヴィム・ヴェンダース「PERFECT DAYS」
・是枝裕和「怪物」
・成田洋一「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」
・森達也「福田村事件」
・山崎貴「ゴジラ-1.0」
＜優秀脚本賞＞
・佐伯俊道／井上淳一／荒井晴彦「福田村事件」
・ツバキミチオ「シャイロックの子供たち」
・山浦雅大／成田洋一「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」
★山崎貴「ゴジラ-1.0」
・山田洋次／朝原雄三「こんにちは、母さん」
＜優秀主演男優賞＞
・阿部サダヲ「シャイロックの子供たち」
・神木隆之介「ゴジラ-1.0」
・鈴木亮平「エゴイスト」
・水上恒司「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」
★役所広司「PERFECT DAYS」
＜優秀主演女優賞＞
・綾瀬はるか「リボルバー・リリー」
★安藤サクラ「怪物」
・杉咲花「市子」
・浜辺美波「ゴジラ-1.0」
・吉永小百合「こんにちは、母さん」
＜優秀助演男優賞＞
★磯村勇斗「月」
・伊藤健太郎「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」
・大泉洋「こんにちは、母さん」
・加瀬亮「首」
・菅田将暉「銀河鉄道の父」
＜優秀助演女優賞＞
★安藤サクラ「ゴジラ-1.0」
・上戸彩「シャイロックの子供たち」
・永野芽郁「こんにちは、母さん」
・浜辺美波「シン・仮面ライダー」
・松坂慶子「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」
＜優秀撮影賞＞
・近藤龍人「怪物」
・佐光朗「キングダム 運命の炎」
★柴崎幸三「ゴジラ-1.0」
・近森眞史「こんにちは、母さん」
・浜田毅「首」
＜優秀照明賞＞
・尾下栄治「怪物」
・加瀬弘行「キングダム 運命の炎」
★上田なりゆき「ゴジラ-1.0」
・土山正人「こんにちは、母さん」
・高屋齋「首」（※「高」は正式には「はしごだか」）
＜優秀音楽賞＞
★上原ひろみ「BLUE GIANT」
・小林武史「キリエのうた」
・坂本龍一「怪物」
・佐藤直紀「ゴジラ-1.0」
・千住明「こんにちは、母さん」
＜優秀美術賞＞
★上條安里「ゴジラ-1.0」
・荑下幸治「首」
・西村貴志「こんにちは、母さん」
・橋本創「レジェンド＆バタフライ」
・三ツ松けいこ／徐賢先「怪物」
＜優秀録音賞＞
・鈴木健太郎「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」
・高野泰雄「首」
★竹内久史「ゴジラ-1.0」
・冨田和彦「怪物」
・長村翔太「こんにちは、母さん」
＜優秀編集賞＞
・岩間徳裕「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」
・北野武／太田義則「首」
・是枝裕和「怪物」
・杉本博史「こんにちは、母さん」
★宮島竜治「ゴジラ-1.0」
＜優秀外国作品賞＞
・「キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン」
・「バービー」
・「パリタクシー」
★「ミッション：インポッシブル／デッドレコニング PART ONE」
・「TAR／ター」
＜新人俳優賞＞
・アイナ・ジ・エンド「キリエのうた」
・桜田ひより「交換ウソ日記」
・原菜乃華「ミステリと言う勿れ」
・福原遥「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」
・市川染五郎「レジェンド＆バタフライ」
・黒川想矢「怪物」
・高橋文哉「交換ウソ日記」
・柊木陽太「怪物」
＜話題賞＞
・作品部門：「キリエのうた」
・俳優部門：山田裕貴
＜協会特別賞＞
・大村弘二【美粧・床山】
・空閑由美子【キャスティング】
・百束昭幸【ステインベック編集機の販売・保守・点検・修理】
・村瀬継蔵【特殊美術造型】
＜会長功労賞＞
・井川徳道
・上田正治
・小林旭
・酒井賢
・東陽一
・矢部一男
＜第47回特別賞＞
・シネバザール
・東京現像所
＜会長特別賞＞
・坂本龍一
・阿部秀司
【Not Sponsored 記事】