屋根のないオープンバスで巡る桜スポット

伊豆は四季を通して美しい花々が咲く観光地。桜の名所も多数あります。「界 アンジン」と「界 伊東」では、2024年3⽉27⽇（金）〜4⽉7⽇（火）の期間、周囲の桜スポットを駆け巡る「桜オープンバスツアー」を運⾏。宿泊者限定で特別なお花見を体験できます。

「界 アンジン」を出発し、「界 伊東」を経由したあと、“伊豆の瞳”とよばれる美しい火山湖「一碧湖」、約30本のソメイヨシノが植えられている「梅ノ⽊平」、ソメイヨシノをはじめとする40種約1500本の桜が咲く「さくらの⾥・⼤室⼭」を巡る、約3時間のコースです。

屋根が空いたオープンバスなので、開放感抜群！ 座ったまま360度のパノラマビューが楽しめます。視界を遮るものが何もない座席から、間近に迫る大迫力の桜を眺めましょう。

伊⾖の桜の名所「さくらの⾥」では、バスから降りて散策することができます。下車時には、伊豆の老舗和菓子舗「間瀬」の春を感じるお菓子もプレゼント！



桜バスガイドが同乗！ 桜の名所で園内ツアーを実施

オープンバスには東海バスと界のスタッフも「桜バスガイド」として同乗。伊⾖の⼤地の成り⽴ちや伊⾖ならではの桜の歴史、⾖知識を紹介してくれます。

さくらの里

今年は新たに、「さくらの里」園内も桜バスガイドに案内してもらうことができます。ツアー参加後には伊⾖や桜の知識がより深まり、新たな春の魅⼒を発⾒できますよ。



選べる地元人気店のお花見弁当

「海鮮ちらし弁当」

「サンドイッチBOX」

今回のバスツアーでは、希望すればお花見弁当を楽しむこともできます。伊東市で長年愛される2つのお店から好きな方をチョイスしましょう♪

「伊豆太郎」とコラボレーションしたのは、「海鮮ちらし弁当」2650円。海が目の前の伊東市で親しまれている海鮮食材をふんだんに使用しています。

「スイートハウスわかば」のお弁当は、手作りマヨネーズが自慢の「たまごサンド」と地元で大人気のソフトクリームがセットになった「サンドイッチBOX」1500円。どちらも桜柄をあしらったツアー限定の界オリジナルパッケージで提供してくれます。

「さくらの里」では、ゆっくりと桜を見ながらお弁当を食べることができますよ。ソメイヨシノや枝垂れ桜、早咲きの桜として知られる河津桜や伊東桜など、伊豆ならではのさまざまな桜を眺めながらのんびりした時間を過ごしましょう。



「界 アンジン」露天風呂

「界 伊東」大浴場（女湯）

参加者は、ツアー終了後に「界 アンジン」と「界 伊東」の2つの温泉を巡る「はしご湯」楽しむことができちゃいます！ 駿河湾と伊東の街を望む「界 アンジン」の大浴場と、4本の厳選から毎分600リットルが湧き出る「界 伊東」の大浴場の利用が可能です。

花冷えする時期、オープンバスツアーで春の風を感じた後は、温泉に入ってリラックス！ 湯上がり処には春限定の桜にまつわる湯上がりドリンクが登場するので、こちらもお楽しみに！



この春は伊豆でオープンバスに乗って、いつもとは視点の違うお花見をしてみませんか？



■「界 アンジン」「界 伊東」桜オープンバスツアー

期間：2026年3⽉27⽇（金）〜4⽉7⽇（火）

TEL：050-3134-8092（界予約センター）

時間：界 アンジン発：11時15分、界 伊東出発：11時25分

〜界 アンジン着：14時15分、界 伊東着：14時30分

料金：1名3900円

対象：宿泊者（4才以上）限定

定員：40名

予約：公式サイトより要事前申し込み。

（バスは3日前まで、お花見弁当は3日前の正午まで）

●ツアー参加は当⽇空きがある場合、発着宿にて受付可能です。

●天候により、中止となる場合があります。

●気象状況などにより桜の開花時期が前後する場合があります。

●愛犬を連れての参加はできません。

