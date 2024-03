米ウォルト・ディズニー・スタジオのクラシック長編アニメーション映画『バンビ』(1942)の実写リメイク版の監督として交渉中にあったサラ・ポーリーが、企画から離脱したことがわかった。米が報じている。

2020年初頭に企画が明らかになった『バンビ』では、『ジャングル・ブック』(2016)『ライオン・キング』(2019)と同様に、CGによってリアルな映像を生み出す“超実写版”でのリメイクとなることが。脚本には、『キャプテン・マーベル』(2019)のジェネヴァ・ロバートソン=ドウォレット、『シエラ・バージェスはルーザー』(2018)のリンジー・ビアが就任している。

『ウーマン・トーキング 私たちの選択』(2022)などで知られるポーリーの監督交渉は2023年6月にもの。事情に詳しい人物によると、ポーリーの離脱には「これといったドラマはなく、単純にうまくいかなかっただけだ」という。企画は今も存続中だと伝えられている。

直近では、ディズニーの実写映画製作部門Walt Disney Studios Motion Picture Productionの社長を15年にわたって務めてきたショーン・ベイリーの退任がばかり。ベイリーは、『シンデレラ』(2015)や『美女と野獣』(2017)『アラジン』(2019)『ライオン・キング』といったディズニーアニメーション作品の実写映画化に貢献した人物。企画を管轄していたトップの退任により、『バンビ』実写映画版や現在撮影中にあるとされるなどにどれほどの影響が生じるのかは未知数だ。なお後任には、ディズニー傘下のサーチライト・ピクチャーズで会長を務めるデイビット・グリーンバウムが指名されている。

