実は「寝る前スマホ」が花粉症の原因に…！ 意外と知らない「花粉症治療」のスゴすぎる最前線

いまや花粉症は「国民病」

3月に入り、花粉症に悩まされている人は多いと思います。花粉症を引き起こす原因物質(アレルゲンといいます)が花粉なのは言うまでもないですが、スギ花粉は3月から5月、ヒノキ花粉は4月から6月にかけて飛散するため、これからの季節は花粉症の患者数が増えていくでしょう。

近年、花粉症で苦しむ患者の数は著しく増えています。例えば、わが国では花粉症に罹る人の割合は、2008年は29.8%でしたが、2019年には42.5%まで増加しました(1)。このように、わが国では実に4割以上の人が花粉症に罹り、そのために日常生活の質が低下しているものと思われます。

一口に花粉症の症状といっても、鼻水や目のかゆみなどさまざまなものがあります。今回はとくに苦しんでいる患者さんが多い、くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどを引き起こす「季節性アレルギー性鼻炎」について、生体リズムの観点から解説します。

実は鼻の症状には1日のなかで起こりやすい時間帯があり、その変動を研究しているのが「時間医学」という分野です。時間医学の知見を少し取り入れて実践するだけで、重い花粉症とも格段に付き合いやすくなるのです。

早朝にひどくなりやすいワケ

知らない人も多いかもしれませんが、くしゃみや鼻水といった花粉症の症状は、早朝に現れやすいことが研究で判明しており、専門家の間では「モーニング・アタック」と呼ばれています。

アレルゲンが体内に侵入すると、肥満細胞と名付けられた細胞から、鼻炎の原因となる化学物質が放出されます。体内時計によってこの放出のピークが早朝になるようコントロールされているため、鼻炎の症状は早朝に現れやすくなるのです。

症状が出現しやすいタイミングが早朝の人は55.9%、昼間の人は14.4%、夕方の人は8.7%、夜間の人は4.6%、および決まった時間帯のない人は16.4%と報告されていて、実に6割弱の人が早朝に苦しんでいるのです(2)。また1日の中の時間帯だけでなく、いわゆる「生活リズム」によっても、花粉症は大きな影響を受けているのです。

よく「朝型」「夜型」という言葉を聞くかと思いますが、生物学的にも睡眠パターンや日中の活動性の特徴によって、ヒトは以下の3つのタイプに分けられます。

1)早寝早起きが苦にならず、午前中の活動性が高い朝型タイプ

2)宵っ張りで早起きが苦手、午後から夕方にかけて活動性が高まる夜型タイプ

3)それらの中間型タイプ

中でも花粉症は、夜型タイプの人に多いとされています。

例えば、季節性アレルギー性鼻炎に罹る小中学生の割合は、朝型タイプよりも夜型タイプの方が多いことが報告されています(3)(4)。さらに、夜型タイプの人は他の病気にも罹りやすく、特に、うつ病などの精神疾患、糖尿病、消化器疾患あるいは呼吸器疾患は、朝型タイプの人に比べて多いとされています(5)。

なぜ、夜型タイプの人は季節性アレルギー性鼻炎に罹りやすいのでしょうか。人間には約24時間の周期を刻む「体内時計」が備わっていますが、それに応じて生体リズムが生まれます。そのリズムが体内の環境を変化させることによって、症状に影響を与えているのです。

生体リズムの周期は個々人によって異なりますが、一般的に朝型タイプの人の周期が24.0〜24.2時間であるのに比べて、夜型タイプの人は24.2〜24.4時間と、やや長いことが報告されています(6)。

24時間周期で社会生活を営むためには、朝に太陽の光を浴びるなどして、1日ごとにこのリズムをリセットする必要がありますが、その際のストレスは、夜型タイプの方が大きいものと考えられます。

夜型タイプの人がアレルギー性鼻炎に罹りやすい原因はまだ研究の途中ですが、夜型タイプの人は朝型よりも社会生活に適した時間に体内時計を合わせる負担が大きく、その際のストレスが精神や身体に悪影響を与えていると考えられます(5)。

また最近、季節性アレルギー性鼻炎の原因となる花粉の飛散量は、午前4時から正午までの間は比較的少なく、その後、午後2時から午後9時の間は多くなることが報告されました(7)。夜型タイプの人は朝型と比べて、午後から夕方にかけて活動することが多いため、これが夜型タイプに季節性アレルギー性鼻炎が多い理由の一つと考えられます。

したがって、夜型タイプを含めて花粉症に悩まされている人は、花粉の飛散量が比較的少ない午前中に活動することをお勧めします。

スマホが花粉症の原因に

季節性アレルギー性鼻炎を予防するためには、アレルゲンを身の周りから減らすことが重要です。とくに花粉の飛散量が多い時期は、前述のように外での用事は午前中に済ませておくといいでしょう。それ以外にも、帰宅後はすぐに洗顔・うがいをしたり、洗濯物を部屋干しにするだけでも、予防効果が見込めます。

さらに生活習慣を変えることでも、アレルギー性鼻炎の予防につながります。

夜の街に輝くネオンや、帰宅後に目にするテレビやパソコン、スマートフォンの画面からは、いわゆる「ブルーライト」が出ています。

最近、夜間にこのような人工照明を浴びる時間が長い人は、アレルギー性鼻炎に罹りやすくなることが報告されました(8)。季節性アレルギー性鼻炎で悩んでいる方は、夜間に人工照明を浴びる時間を短くすることをお勧めします。

また画面だけでなく、スマートフォンそのものが花粉症を悪化させる可能性もあります。というのも、多くの人はスマートフォンを室外でも用いていますが、本体の表面には花粉が付着しやすく、アレルギー反応を誘発する恐れのあることが指摘されているのです(9)。

毎日家に帰ってきたら、使っているスマートフォンの表面を専用の除菌シートなどで拭いて、常に清潔に保つように心がけて下さい。

薬を飲むのに「最適な時間」

時間医学の考え方を応用すれば、花粉症の治療の精度も上げることができます。先述の通り、季節性アレルギー性鼻炎の症状が出やすい時間帯は患者さん毎に異なりますが、約60%の患者さんでは早朝に症状を認めています(2)。

このような患者さんは、アレグラなどの抗アレルギー薬を就寝前に飲むと早朝の症状を抑えられ、十分な治療効果が得られるでしょう。事実、これまでの臨床研究により、早朝に症状が出現する患者さんの場合、抗ヒスタミン薬であるゼスランを1日1回投与するならば朝よりも夕方のほうが、症状を強く抑えられることが示されています(10)。

では実際に、どの薬をどうやって飲むのがいいのでしょうか。現在、季節性アレルギー性鼻炎の治療に用いられている抗ヒスタミン薬とロイコトリエン拮抗薬には、それぞれ1日1回飲むものと2回飲むものがあります。

最適なのは、自身の症状がひどい時間帯に合わせて、薬を使い分けることでしょう。主に早朝に症状が出る患者さんの場合は、1日1回の薬を就寝前に、昼〜夕に症状が出現する患者さんは朝食後に飲むと、さらに効果を高められると思われます。

また決まった時間帯がなく慢性的に症状が出る患者さんは、1日2回の薬を朝食後と就寝前に飲むのがお勧めです。自分の体が発するリズムに耳を傾けるだけで、つらい花粉症の症状も和らげることができるでしょう。

