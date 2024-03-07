タイ・バンコクのスワンナプーム国際空港で、インド人旅行者の手荷物から見つかったレッサーパンダ。タイ税関当局提供（2024年3月4日撮影、6日提供）。(c)AFP PHOTO / Thailand's Customs Department

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【AFP＝時事】タイ・バンコクのスワンナプーム国際空港（Suvarnabhumi International Airport）で4日、インド国籍の旅行者6人の手荷物から希少種を含む動物が多数見つかった。当局が6日、発表した。

　インド・ムンバイ（Mumbai）行きの便に搭乗予定だった6人は、動物密輸の容疑で身柄を拘束された。タイの税関当局によると、見つかった動物には、レッサーパンダの他、ヘビ、オウム、トカゲ、サルなどが含まれていた。

【翻訳編集】AFPBB News

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