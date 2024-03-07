手荷物からレッサーパンダなど動物86匹 密輸容疑で6人逮捕 タイ
【AFP＝時事】タイ・バンコクのスワンナプーム国際空港（Suvarnabhumi International Airport）で4日、インド国籍の旅行者6人の手荷物から希少種を含む動物が多数見つかった。当局が6日、発表した。
インド・ムンバイ（Mumbai）行きの便に搭乗予定だった6人は、動物密輸の容疑で身柄を拘束された。タイの税関当局によると、見つかった動物には、レッサーパンダの他、ヘビ、オウム、トカゲ、サルなどが含まれていた。
【翻訳編集】AFPBB News
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