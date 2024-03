長崎・ハウステンボスでは、2024年3月15日(金)より日本最大のミッフィーイベント「花の街 ミッフィーセレブレーション」を開催。

期間中、パレス ハウステンボス内にある「ハウステンボス美術館」では「ミッフィーのたのしいお花畑 ディック・ブルーナが描くお花と絵本の世界展」が開催されます。

「ミッフィー」の生みの親であるディック・ブルーナが描く“花”や“植物”を用いた作品約90点を一挙公開する展示会です☆

ハウステンボス美術館「ミッフィーのたのしいお花畑 ディック・ブルーナが描くお花と絵本の世界展」

開催期間:2024年3月15日(金)〜6月30日(日)108日間

会場:ハウステンボス美術館(パレス ハウステンボス内)

時間:10時〜17時(最終入館は30分前)ハウステンボスの営業時間により変動あり

料金:パスポート対象 ※パレス ハウステンボスだけの単独入場券は販売していません

主催:ハウステンボス株式会社

後援:オランダ王国大使館、長崎県、長崎県教育委員会、佐賀県、佐賀県教育委員会、佐世保市、佐世保市教育委員会

特別協力:株式会社ディック・ブルーナ・ジャパン、Mercis bv

協力:株式会社福音館書店、クツワ株式会社

企画協力:株式会社キュレイターズ

「ミッフィー(うさこちゃん)」の生みの親であるディック・ブルーナ氏は、オランダを代表するもっとも有名なグラフィック・デザイナーであり絵本作家の1人。

シンプルな色合いと線で描かれた彼の絵本の世界は、世界中の人々に愛されています。

赤いスカーフと黄色い木靴の「ミッフィー」に出会えるのは日本ではハウステンボスだけで、現在も多くのゲストに親しまれています。

ハウステンボスでの開催は2008年以来の2回目となる「ミッフィーのたのしいお花畑 ディック・ブルーナが描くお花と絵本の世界展」

本展では、「ミッフィー」や絵本の仲間たちに加えて、ディック・ブルーナ氏の絵本の中でも多く描かれている「花」と「植物」にスポットを当てて紹介。

日本では未刊行ながら、ファンに人気の高い『はなのほん』(1975年)の花々もあわせて紹介されます。

ディック・ブルーナやミッフィーの歴史を知られるだけでなく、日本でもおなじみの絵本も展示されており、ちょっと懐かしい気持ちにもなれる展示会。

ミッフィーのお気に入りのお洋服柄!アイデス 乗用玩具「ディーバイク ミニ ワイド ミッフィー」 ミッフィーのお気に入りのお洋服柄!アイデス 乗用玩具「ディーバイク ミニ ワイド ミッフィー」 続きを見る

さらに今回は通常の構成に加え、1987年にディック・ブルーナ氏がハウステンボスの前身である「長崎オランダ村」を訪れたことがきっかけで誕生した「ハウステンボスシリーズ」の展示も実施。

オランダ国旗を持った「ミッフィー」や風車の絵など、貴重な作品が一堂に会します。

また、美術館前の花畑には、チューリップや季節の花々とともに「ミッフィー」や仲間たちのフォトスポットが登場。

館内のカフェでは「ミッフィー」メニューが提供されるなど、ハウステンボスならではのイベントも盛りだくさんです☆

ディック・ブルーナが描く、“花”や“植物”を用いた作品約90点を一挙公開

※画像は過去展示の様子

ディック・ブルーナ氏の絵本の世界を楽しめる作品を約90点を一挙公開。

日本では未刊行ながら、ファンに人気の高い『はなのほん』(1975年)の花々もあわせて紹介しています。

また、1987年にディック・ブルーナ氏がハウステンボスの前身である長崎オランダ村に訪れたのがきっかけで手がけた「ハウステンボスシリーズ」の作品も展示。

ディック・ブルーナ氏とハウステンボスの友好の証を感じることができます。

ディック・ブルーナ (Dick Bruna)氏 プロフィール

1927年、オランダ・ユトレヒト生まれ。

絵本作家・グラフィックデザイナーとして世界的に活躍。

その暖かみのある手描きの線、鮮やかな色使い、観る者の想像力に訴えるシンプルで大胆な構成の作品で、世界中の子供から大人まで幅広く愛されています。

1951年からブックカバーのデザインを本格的に開始し、2000冊以上のデザインを手掛ける。

1953年に絵本『de appel(りんごぼうや)』を、さらに1955年にはミッフィーの第一作目の絵本となる『nijntje(ちいさなうさこちゃん)』を発表。

約60年にわたる創作活動期間を経て、120作を超える絵本を刊行。

全世界で50カ国語以上に翻訳され、8500万部以上のロングセラーとなります。

日本でも1964年『ちいさなうさこちゃん』(福音館書店刊)以降、5000万部以上の絵本が刊行され、子供がはじめてであう絵本の作家として親しまれています。

また絵本創作以外にもユニセフ、赤十字や「WORLD PEACE IS POSSIBLE」など、社会活動の為のポスターやロゴも多く手がけました。

ミッフィーと仲間たちのフォトスポット

ハウステンボス美術館がある「パレス ハウステンボス」前の花畑には、入口前から「ミッフィー」や仲間たちのフォトスポットが登場!

美術館に入る前のワクワク感を「ミッフィー」たちが盛り上げます。

また、チューリップや季節の花々も咲き誇り、展覧会に相応しい華やかな花壇を、ハウステンボスならではの演出で楽しめます。

カフェ「パレスティーサロン」ミッフィーメニュー

お花畑のミッフィーパフェ

パレス ハウステンボス内のカフェ「パレスティーサロン」では、鑑賞後のひと休みにぴったりの「ミッフィー」グルメを販売。

そのぎ抹茶ラテ/長崎みかんジュース

お花畑をお散歩する「ミッフィー」をイメージした「お花畑のミッフィーパフェ」や、「そのぎ抹茶ラテ」と「長崎みかんジュース」の2種類のドリンクが「ミッフィー」のかわいい容器で提供されます☆

【実食レポ】選べるマグカップ付き!ハウステンボス「花の街 ミッフィーセレブレーション2024」メニュー 【実食レポ】選べるマグカップ付き!ハウステンボス「花の街 ミッフィーセレブレーション2024」メニュー 続きを見る

ハウステンボスがパレードやグルメなどミッフィーであふれる空間に変身

展覧会と同期間に開幕する、「花の街 ミッフィーセレブレーション」

2024年は、「ミッフィー」の大切なお友達「メラニー」も参加する『ミッフィーセレブレーションパレード』を開催!

そのほか、ハウステンボスでしか楽しめない限定メニューにグッズ、フォトスポットなど、日本最大の「ミッフィー」イベントを楽しめます。

ミッフィーとメラニーが贈る華やかなパレード!ハウステンボス「花の街 ミッフィーセレブレーション2024」 ミッフィーとメラニーが贈る華やかなパレード!ハウステンボス「花の街 ミッフィーセレブレーション2024」 続きを見る

ディック・ブルーナ氏が描くお花や植物の作品約90点が展示される展覧会。

2024年3月15日(金)よりハウステンボス美術館にて開催される「ミッフィーのたのしいお花畑 ディック・ブルーナが描くお花と絵本の世界展」の紹介でした☆

※特別な許可の元、作品が展示されている展示室内を撮影させていただいております。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post フォトスポットやカフェも!ハウステンボス美術館「ミッフィーのたのしいお花畑 ディック・ブルーナが描くお花と絵本の世界展」 appeared first on Dtimes.