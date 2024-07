東京ばな奈とディズニーが贈る共同スイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」

そんな「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」から、ディズニー映画『美女と野獣』をテーマにした『美女と野獣/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』が登場!

ステンドグラス風デザインが美しい、オリジナルのポーチセットも新たにラインナップされます☆

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈『美女と野獣/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』

販売期間・販売店舗:

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店

東京ばな奈s(トーキョーバナナーズ)※JR東京駅 ⼋重洲地下中央⼝改札外

羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前(ゲート外)

羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館 時計台3番前(ゲート外)

東京ばな奈とディズニーが一緒に作りあげた 夢の共同スイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」

新作が出るたび大きな話題となり「もうパッケージからかわいい!」「かわいくて食べられない」など多くの方から人気を集めています。

そんな「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」から、これまでにも発売され大好評だった『美女と野獣/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』が復活登場!

今回はパッケージを新たに、心ときめく「スペシャル缶」やオリジナルの「巾着付きセット」も販売されます。

甘くとろけるショコラサンド『美女と野獣/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』

見つめあう二人の想いがあふれて、ショコラもはみ出した、うっとりときめくハッピースイーツです。

シャリシャリッと軽やかに焼きあげたラングドシャクッキーに描かれているのは、「ルミエール」「コグスワース」「魔法の薔薇」「ポット婦人」に「チップ」の5種類。

どのデザインに出会えるかは開けるまでのお楽しみです☆

東京ばな奈が最高のミルキー感を目指して作りあげた“おいしいバナナミルクシェイク味のショコラ”を、はみだすほど大きくサンドしたスイーツ。

かんだとたん口いっぱいに優しいミルキーな味わいが広がります。

期間限定:美女と野獣/ショコラサンド「見ぃつけたっ」 12枚入 ポーチセット

価格:2,420円(税込)

販売期間:2024年7月20日(土)〜10月上旬頃まで

販売店舗:Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店、東京ばな奈s(JR東京駅 ⼋重洲地下中央⼝改札外)

通販情報:

発売日:2024年7月18日(木)10:00〜

販売店舗:公式オンラインショップ「パクとモグ」、パクとモグ スイーツショップ 楽天市場店

※期間中であっても、商品がなくなり次第受付終了となります

グレープストーン公式オンラインショップ「パクとモグ」はこちら

『美女と野獣/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』に、ポーチセットが新たに登場!

誰もがあこがれる舞踏会のシーンを描いた12枚入のデザインボックスに、オリジナルポーチがついています。

アイコニックなイエローのドレスをまとった「ベル」と「野獣」に、ステンドグラス風のオリジナルデザインで仕上げたポーチは、思わずうっとりしてしまいそうな美しさです。

さらに、物語の中でとても大切な役割を担う「魔法の薔薇」のチャーム付き。

中に2つのポケットがついた、使い勝手も抜群のオリジナルポーチです☆

※なくなり次第終了

※ポーチのみの販売は実施されません

美女と野獣/ショコラサンド「見ぃつけたっ」スペシャル缶(28枚入り)

価格:3,672円(税込)

「スペシャル缶」は、アイコニックなイエローのドレスをまとった「ベル」と「野獣」の舞踏会のシーンが描かれています。

​誰もが憧れる心ときめくシーンにうっとりしてしまいそうなアートになっています。

缶はエンボス加工されたステンドグラス風のこだわりがつまったデザイン。

中のお菓子を食べ終わった後も大切なものを入れる小物入れにしたりお家に飾ったり、いつでもそばに置いておきたいかわいさです☆

美女と野獣/ショコラサンド「見ぃつけたっ」12枚入 パッケージB

価格:1,404円(税込)

「12枚入 パッケージB」は、本が大好きな「ベル」と「ベル」を優しく見つめる「野獣」が描かれた、暖かい雰囲気に包まれたデザインです。

「ポット婦人」や「チップ」も一緒に描かれた楽しそうなアート。

「ベル」の聡明さと「野獣」の優しさがあふれるような、ほほえましいデザインがひとめで笑顔にさせてくれます。

ステンドグラス風のデザインが美しい個包装も、細部までこだわり満載。

プレゼントはもちろん、頑張る自分へのご褒美にもぴったりです☆

※販売終了※【数量限定】美女と野獣/ショコラサンド「見ぃつけたっ」12枚入 巾着付きセット

商品名・価格:

・美女と野獣/ショコラサンド「見ぃつけたっ」12枚入り:1,404円(税込)

・美女と野獣/ショコラサンド「見ぃつけたっ」12枚入り 巾着付き:2,255円(税込)

「ベル」と「野獣」の舞踏会のシーンが描かれた、ショコラサンド12枚入りのボックス。

さらに魔法の薔薇のチャームがついた、数量限定の巾着付きセットも登場!

表面は「ベル」と「野獣」、裏面は「ベル」と元の姿に変身した「王子」が描かれています。

愛しげにお互いを見つめあうロマンティックなデザインです。

※巾着のみでの販売はありません

ディズニー映画『美女と野獣』をテーマにしたショコラサンドが、新しいパッケージや巾着付きセットになって再登場。

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈の『美女と野獣/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』は、2024年3月13日(水)より先行、2024年3月15日より発売です☆

グレープストーン公式オンラインショップ「パクとモグ」はこちら

