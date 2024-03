“感情たち”の世界を舞台にした物語を描いたディズニー&ピクサーの感動作『インサイド・ヘッド』の続編 『インサイド・ヘッド2』の日本公開日が2024年8月1日(木)に決定した。あわせて、本作の公開を記念して3月15日(金)より順次劇場公開される劇場未公開だったディズニー&ピクサー3作品 、『私ときどきレッサーパンダ』『あの夏のルカ』『ソウルフル・ワールド』の先着入場者プレゼントとして、ピクサー歴代の”名作がデザインされたステッカーの特別ビジュアルが公開されている。

世界中に大きな感動を与えた大ヒット映画『インサイド・ヘッド』は、これまで『トイ・ストーリー』や『モンスターズ・インク』『カールじいさんの空飛ぶ家』など数々の名作を手掛け、 現在はピクサー・アニメーション・スタジオのチーフ・クリエイティブ・オフィサーとしてピクサー作品を世に送り出しているピート・ドクターの監督作品。少女ライリーの頭の中で無限に広がる感情たちの世界を舞台に、自分の感情を大事にすることの大切さ、誰もが子どもの頃に経験した嬉しい気持ちと切ない気持ち、そして家族の絆にまつわるあたたかいメッセージを描き、世界中を感動で包み込んだ。

そんな感動作の続編『インサイド・ヘッド2』の主人公は、思春期を迎えちょっぴり大人になった少女・ライリー。転校した学校にも慣れ、ライリーの頭の中の感情たち ── ヨロコビ、カナシミ、ムカムカ、ビビリ、イカリ── は、ライリーが幸せに暮らせるように奮闘する毎日を送っていた。しかしある時、突然大きな “謎の警報”が頭の中に鳴り響く。感情たちが暮らす司令部が壊されてしまうが、そこで新たに現れたのがオレンジ色の感情“シンパイ”だった。さらに新たな感情はシンパイだけではないようで……。

前作でも脚本を務めたメグ・レフォヴが本作でも脚本を担当。監督は『モンスターズ・ユニバーシティ』などでストーリースーパーバイザ ーとして実力を磨いてきたケルシー・マンが務める。マン監督は本作について「新しいキャラクターのシンパイは、今までいた感情たちと初めて出会います。でもそれは私たちの頭の中で何が起こっているのかを考えてみると、とても理にかなっていると思います」と語っている。 少し大人になったライリーの中に広がる感情たちの世界に突如現れたキャラクターたちは一体何者なのか。色んな感情が芽生えたライリーの頭の中で、どんな新たな騒動が巻き起こるのか。新たな“感情”たちとともに、新たな冒険が始まるこの夏を楽しみにしておこう。

本作の公開を記念して、この春に公開される劇場未公開だったピクサー3作品、『私ときどきレッサーパンダ』『あの夏のルカ』『ソウルフル・ワールド』より入場者プレゼントの情報が到着。『インサイド・ヘッド2』と、『トイ・ストーリー』『モンスターズ・インク』『リメンバー・ミー』の3作品がそれぞれデザインされたステッカー(全3種)が、各作品の公開初日より先着でプレゼントされることが決定した。ファンにはたまらない限定ステッカーを劇場でゲットしよう。

3作品の上映前には、『インサイド・ヘッド』のピート・ドクター監督によるメッセージが収められた特別映像が大スクリーンに映し出される。感動作を生み出したピート自身がアツく語る、劇 場でしか見ることができないメッセージを受け取ってほしい。

先着入場者プレゼント 特典情報 ©2024 Disney/Pixar. All Rights Reserved. 3月15日(金)公開 『私ときどきレッサーパンダ』『インサイド・ヘッド2』&ピクサー“泣ける”名作ステッカー『トイ・ストーリー』バージョン配布期間:3月15日(金)より配布開始。なくなり次第終了 3月29日(金)公開 『あの夏のルカ』『インサイド・ヘッド2』&ピクサー“泣ける”名作ステッカー『モンスターズ・インク』バージョン配布期間:3月29日(金)より配布開始。なくなり次第終了 4月12日(金)公開 『ソウルフル・ワールド』『インサイド・ヘッド2』&ピクサー“泣ける”名作ステッカー『リメンバー・ミー』バージョン配布期間:4月12日(金)より配布開始。なくなり次第終了※劇場により数に限りがございます。 なくなり次第終了となります。 ※おひとり様1つプレゼント ※上映劇場(一部劇場を除く)のみ入手可能 ※本特典は非売品です。 ※画像はイメージです。 ※サイズは 縦10cm×横8.8cm

ディズニー&ピクサー最新作『インサイド・ヘッド2』は2024年8月1日(木)公開。

