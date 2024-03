6月6日午前6時に生まれた悪魔の子・ダミアンと、彼をとりまく人々の戦慄の連続死を描き、全世界を恐怖に包み込んだレジェンド・オブ・ホラー『オーメン』(1976)の前日譚を描く『オーメン:ザ・ファースト』より、本作を象徴する数字666が随所に散りばめられた“悪魔のムビチケ”の限定販売が決定した。

1973年に公開された『エクソシスト』の成功を受け、ホラー・ブーム真っ只中に公開された『オーメン』は、新約聖書「ヨハネの黙示録」に登場する“獣の数字”=666を基にした独創性あふれるストーリーと、首吊り自殺や避雷針による串刺し、ガラス板での頭部切断などのショッキングな描写が話題を呼び、大ヒットを記録。70年代ホラー・ブームの火付け役にもなった。

そんな名作が数十年の時を経て、装いを新たに『オーメン:ザ・ファースト』として復活。6月6日午前6時に生まれた悪魔の子・ダミアンはなぜ誕生したのか?その背景に隠された“悪の化身を生み出そうとする”恐るべき陰謀がついに明らかになる。

主役のマーガレットを演じるのは、ドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」やM・ナイト・シャマラン制作総指揮のApple TV+のオリジナル作品「サーヴァント ターナー家の子守」で注目を集めたネル・タイガー・フリー。ほか、『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズなどの名優ビル・ナイや『蜘蛛女のキス』のソニア・ブラガ、『ウィッチ』のラルフ・アイネソンらもキャストに名を連ねる。監督として、新鋭アルカシャ・スティーブンソンが長編初メガホンをとる。

『オーメン:ザ・ファースト』の公開を記念して、特別仕様のムビチケが数量限定で発売することが決定。ポスタームビチケは、サイズが666mm×666mm、666枚限定という不吉な数字が見事に揃った “悪魔のムビチケ”。通常サイズの約96倍ファン垂涎の貴重な限定ムビチケをぜひ手に入れて、世紀のホラーを劇場で是非体験して欲しい。

『オーメン:ザ・ファースト』オリジナルポスタームビチケ前売り情報 © 2024 20th Century Studios. All Rights Reserved. ポスターサイズ:66.6 ㎝×66.6 ㎝ 価格:2,266 円(ムビチケ 1,600 円、ポスター666 円 税込・送料別) 販売期間:第1次:2024年3月6日(水)18:00~2024年3月18日(月)23:59※2024年3月29日(金)頃にお届け予定です。第2次:2024年3月19日(火)0:00~2024 年4月4日(木)23:59※2024年4月15日(月)以降の発送になります。詳しくはをご確認ください

The post first appeared on .