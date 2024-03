オールタイムで人気の海外ドラマ「クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪」シーズン1~15と、そのスピンオフ作品「クリミナル・マインド 特命捜査班レッドセル」「クリミナル・マインド 国際捜査班」が、2024年4月以降Paramount+にて順次配信となることが発表された。

「クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪」は、2005年から15シーズンにわたって続いた犯罪捜査ドラマでプロファイリングを使って凶悪犯罪を分析、新たな犯行を未然に防ぐFBI精鋭チーム、BAUの活躍を描く。2023年には、新シーズンが登場し、多くのファンを喜ばた。

4月からのParamount+での「クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪」シーズン1~15の配信とあわせて、WOWOWでは、新シーズンの「クリミナル・マインド/FBI vs.異常犯罪:エボリューション」も一挙放送。

「クリミナル・マインド/FBI vs.異常犯罪:エボリューション」は ABCシグネチャーとCBSスタジオが制作。ディズニー・エンターテインメントが配給している。

「クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪」シーズン1~15 ©2005 Paramount International

FBIのエリート・プロファイラー・チームが、国内で最も歪んだ犯罪者の心理を分析し、彼らが再び襲いかかる前に次の手を予測する。チーム一丸となって進化を遂げる中、行動分析課は、彼らの専門知識を駆使して略奪者の動機を突き止め、彼らの感情的トリガーを特定し、それを阻止しようとする努力を続けている。大ヒット犯罪捜査ドラマ。

「クリミナル・マインド 特命捜査班レッドセル」 © ABC Studios

「クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪」のスピンオフドラマ。BAUだけでは根絶できない数々の事件を解明するため組織されたFBI⻑官直属の非公式なエリート捜査チーム、通称レッド・セル。凶悪殺人犯が型破りな捜査手法と攻撃的な戦術で、全米屈指の極悪犯罪者を逮捕する。

「クリミナル・マインド 国際捜査班」 © ABC Studios

FBIの国際捜査班(IRT)が世界各地に飛び、それぞれの国の文化・土地柄・慣習・信仰などと悪戦苦闘しながら、海外で危険にさらされたアメリカ人

を救出することを任務とする。壮大なスケールで描く斬新な犯罪捜査ドラマ。

また、3月29日(金)からは、Paramount+のオリジナルシリーズ「法執行人:バス・リーブス」の独占配信がスタート。主演は、デヴィッド・オイェロウォ、クリエイター兼ショーランナーは、チャド・フィーハン、そしてアカデミー賞ノミネートのテイラー・シェリダンが製作総指揮を務めるオリジナルドラマシリーズだ。

©2023 Paramount Global

他出演者は、ローレン・E・バンクス、デミ・シングルトン、フォレスト・グッドラック、バリー・ペッパー、グランサム・コールマン、アカデミー名誉賞受賞者のドナルド・サザーランド、エミー賞ノミネートのデニス・クエイドらが出演する。

物語は、奴隷状態からミシシッピで初の黒人連邦保安官となった伝説的な法執行官バス・リーブスの知られざる人生を描いており、法執行官として、3000人以上の無法者を逮捕、日々の葛藤を描く、全8話。

この作品の製作総指揮を務めたテイラー・シェリダンが手がけた他の作品、「タルサ・キング」やもParamount+で配信中だ。

Paramount+は、WOWOWオンデマンド、J:COM STREAMで楽しむことができる。

