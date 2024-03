Amazon のウォッチパーティが、2024年3月31日をもってサービス提供を終了することがわかった。

ウォッチパーティは、Prime Video配信コンテンツを最大100人と共にオンラインでチャットしながらリアルタイムで視聴できる機能。プライム会員はダウンロードやプラグインは不要で、気軽に使用できる機能となっていた。

現時点で類似の機能提供の予定はないという。

