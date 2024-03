新DCユニバースの第一弾となる映画『スーパーマン(原題)』の冒頭シーンが判明した。脚本・監督を手がけるジェームズ・ガン監督が明かしている。

本作はスーパーマンの誕生日と同じ2024年2月29日に撮影が。このたびガン監督は、ノルウェー領の群島・スヴァールバル諸島で冒頭シーンの撮影を実施したことを現地紙Svalbardpostenに伝え、その詳細も明かしている。

「スーパーマンが孤独なる砦(Fortress of Solitude)に逃げ込む最初のシーンを撮影しました。美しく、北極のど真ん中にいると感じられる場所を欲していました。世界中でそのような場所をいくつか探したんです。他の場所にはない魅力がスヴァールバル諸島にはありました。」

土地の大部分が氷河に覆われているスヴァールバル諸島の魅力について、ガン監督は「まず第一に、自然の美しさです」と語っている。「それだけでなく、他の場所では見つけられない変化に富んだ風景を見つけることができました。自然は特別な感覚を与えてくれます」。

孤独なる砦は、北極に位置するスーパーマンの本拠地。これまで数々の『スーパーマン』作品に登場した。映画『マン・オブ・スティール』(2013)では宇宙船として登場し、ヘンリー・カヴィル演じるクラーク・ケントが出自を知ることとなった。

本作の撮影開始時には、スーパーマンの新たなスーツが公開されていたが、ロゴマークには雪がかかっていた。新生スーパーマンもカヴィル版と同じように孤独なる砦で自らの運命を知るのだろうか。

映画『スーパーマン(原題)』は2025年7月11日に米国公開予定。

Source:(Via )

The post first appeared on .