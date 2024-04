長崎・ハウステンボスでは、オランダで毎年開催される行事である“キングス・デイ”をテーマにしたイベント「キングスウィーク」を初開催!

オランダで120年以上続く伝統的な国民的行事「キングス・デイ」を、日本にいながら体験できるイベントです。

期間中、街並みはもちろんの事、約1,000万枚のオレンジ紙吹雪が降り注ぐショーや、オレンジカラーのグルメ、夜になるとイルミネーションはキングスウィーク仕様になり、5夜限定でオレンジ色の花火が夜空に打ち上がります。

さらに、オランダがふるさとで、世界中に愛されるミッフィーとメラニーが王冠をかぶった特別バージョンで初登場します☆

ハウステンボス「キングスウィーク」

開催期間:2024年4月27日(土)〜5月6日(月・祝)

後援:オランダ王国大使館

毎年4月27日に行われる「キングス・デイ」は、名前の通り王様の誕生日です。

現国王のウィレム=アレクサンダーが誕生した日を国民の祝日としてオランダでは国をあげて盛大にお祝いします。

この日はオランダ王家の象徴とされるオレンジ色に街が染まり、一日中音楽ライブやフリーマーケットが盛んに行われ朝から晩まで国全体がお祝いムードとなります。

長崎・ハウステンボスでは、海外でしか体験できないオランダの文化を楽しむことが出来るイベント「キングスウィーク」を初開催!

今回初開催となる「キングスウィーク」は、オランダで120年以上続く伝統的な国民的行事「キングス・デイ」を、日本にいながら体験できるイベントです。

オランダ王国大使館から特別に後援をいただき、また、本国オランダが認める街並みの中で開催することでより世界感に没入できる本格的なイベントになっています。

「キングス・デイ」はオランダで4月27日に開催される事から、ハウステンボスでは、同日2024年4月27日(土)よりゴールデンウィーク期間に合わせて10日間限定で開催。

期間中、街並みはもちろんの事、約1,000万枚のオレンジ紙吹雪が降り注ぐショーや、オレンジカラーのグルメが登場。

さらに、夜になるとイルミネーションはキングスウィーク仕様になり、5夜限定でオレンジ色の花火が夜空に打ち上がります☆

キングスウィーク・スペシャルパーティー

街の中心に位置する「アムステルダムシティ」のスタッドハウス前では、期間限定で「キングスウィーク・スペシャルパーティー」を開催。

思わず体が動いてしまうような音楽に合わせながら、約1,000万枚の紙吹雪が街をオレンジカラーに包みます。

青空の下、オランダの街並みの中で一斉に降り注ぐオレンジ色の紙吹雪に思わず手を伸ばし掴みたくなるような高揚感は特別な体験となること間違いなしです☆

ヨーロッパの街並みがオレンジ一色にライトアップ

オランダ最大のお祭り「キングス・デイ」をテーマにヨーロッパの街並みがオレンジ一色に染まるライトアップを実施!

オランダ王家のテーマカラーとされるオレンジ色は「キングス・デイ」を象徴する色です。

この本場オランダでしか見る事の出来なかった風景を、ハウステンボスの街並みで忠実に再現する事で、まさにオランダに来たかのような体験を味わえます。

また、夜には欠かせないイルミネーションもキングスウィークver.となり、街中がオレンジに包まれます。

期間限定:オレンジのグルメ

街中がオレンジ色に染まるハウステンボスで楽しめるオレンジグルメも新登場!

チェダーチーズをたっぷりディップして食べるチュロスやマンゴーを使ったオレンジカラーのソフトクリームなどオレンジ一色の限定グルメも楽しめます。

先着15,000名にオリジナルオレンジTシャツプレゼント

場所:アムステルダムシティスタッドハウス花時計前

街をオレンジに染める「ハウステンボスオリジナルTシャツ」を、2024年4月27日(土)から先着15,000名にプレゼント!

オランダの街並みをお祝い色のオレンジ色に染め、自身が主人公となりキングスウィークにより没入することができます。

※詳細は公式WEBサイトにて近日公開予定

夜空をオレンジ色に彩る花火と新エリア「ウォーターガーデン」の初コラボレーション

花火開催日:2024年4月27日(土)・28日(日)、5月3日(金)・4日(土)・5日(日)

ハウステンボスのシンボルタワー「ドムトールン」と、日本最大の噴水ショーをゆっくりと観覧することができる「ウォーターガーデン」がイベントスタート同日4月27日(土)から新登場します。

夜になると昼間の雰囲気が様変わりし、噴水ショーはライトアップされ、さらに楽しみ方が倍増。

キングスウィーク期間中は5夜限定でオレンジ色の花火が夜空を彩り、

「ウォーターガーデン」とのコラボレーションは初お披露目となります。

また、花火をゆっくり観覧できる特別観覧席も用意されるので、様々な場所で花火を楽しめます。

開催期間中は「花の街ミッフィーセレブレーション」などイベントが盛りだくさん!

2024年3月15日(金)から6月30日(日)まで開催される日本最大のミッフィーイベント「花の街ミッフィーセレブレーション」

華やかなパレードやグリーティングのほかにも、フォトスポットやグルメなど、どこを見渡しても「ミッフィー」尽くしの、”かわいい”が止まらない、心ときめくここだけの体験を楽しめるイベントです。

イベント盛りだくさんの10日間は絶景・感動・かわいいの全ての体験が叶います☆

「花の街ミッフィーセレブレーション」キングスウィーク特別バージョン

同時開催中の「花の街ミッフィーセレブレーション」のメインイベントである「ミッフィーセレブレーションパレード」もキングスウィークバージョンになりお祝いムードに包まれます。

期間中実施する「ミッフィーセレブレーションパレード」のキングスウィーク特別バージョンは、女王様のように王冠をかぶった「ミッフィー」と「メラニー」が乗ったフロートがアムステルダムシティのスタッドハウス前に到着。

その後、オランダの街並みがオレンジ紙吹雪で彩られる中、特別な「ミッフィー」「メラニー」と一緒に10日間だけのスペシャルなひと時を過ごすことができます。

2024年は特別な「ミッフィー」と一緒に日本にいながら海外のお祭りを体験し、素敵なゴールデンウィークの思い出を作れます☆

ハウステンボスの街並みがオレンジカラーに染まる、「キングス・デイ」を体験できる10日間限定のイベント。

ハウステンボスの「キングスウィーク」は、2024年4月27日(土)より開催です☆

