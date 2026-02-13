日本一の桃の産地といわれる山梨県笛吹市

山梨県笛吹市では年間2万3000トンの桃が収穫され、”日本一の桃の産地”とも称されます。桃の木は、枝の付け根から枝先まで花をつけるのが特徴で、春になると一面がピンク色に彩られます。峠に沿うように植えられた約30万本もの桃の木が咲く様子は、まさに絶景。

「桃源郷グランピングランチ」では、産地でしか見ることのできない桃の花の美しさ存分に楽しむことができます。

会場は一般公開していない特別な農園で

1日1組限定の「桃源郷グランピングランチ」は、通常一般に公開されていない笛吹市の桃農園 「宝桃園」で実施。

桃の花が咲き誇る木々の下には、テーブル席のほか、ハンモックや焚き火も用意。鳥のさえずりを聞きながらゆったりとくつろいだり、焚き火を囲んで語らったりと、思い思いに優雅な時間を過ごせます。

桃の開花から実りまでを描いたストーリー仕立てのコースランチ

貸し切りの桃農園で味わうのは、桃の木の成長を「枝」「花」「葉」「若桃」「果実」の5つのシーンで表現したコースランチです。

前菜は桃の枝をチップにした瞬間燻製。スープは桃の花のジャムを加えたソースで彩りも豊かに。メインディッシュは、甘露煮にした若桃をソースに使用したローストビーフ……どれもとってもおいしそう！ 桃の成長に思いを馳せながら、それぞれの素材を生かした料理とワインペアリングを楽しむことができます。

コースメニュー

【枝】前菜 大鱒と春野菜の瞬間燻製

【花】スープ ホワイトアスパラガスの冷製ポタージュ

【葉】パスタ 生ハムのジェノベーゼ

【若桃】メイン ローストビーフ グレービーソース

【果実】デザート 桃の薪を使った焚き火で仕上げるクレープシュゼット



仕上げに桃の薪を使って焼き上げていきます

コースのなかでも、今年初登場となるデザート「クレープシュゼット」は注目メニュー。

熱したフライパンにキャラメルソースと桃を入れ、桃の薪を使った焚き火で仕上げます。桃の薪は、杏仁のような甘く香ばしさのある香りが楽しめるのだそう。パチパチと焚き火がはぜる音や揺らめく炎を眺めながら味わう、グランピングリゾートならではの特別なデザートタイムです。



桃の花に囲まれた幻想的な空間を、1日1組限定で楽しめる特別なイベント。ぜひ参加してみてはいかが？■星のや富士「桃源郷グランピングランチ」期間：2026年3⽉20⽇（金・祝）〜4⽉10⽇（金）住所：⼭梨県南都留郡富⼠河⼝湖町⼤⽯1408TEL：050-3134-8091（星のや総合予約）時間：10時〜15時30分料金：1名5万円（別途会場までの移動費・宿泊費：1泊1室13万5000円〜）アクセス：河⼝湖ICから⾞で約20分対象：宿泊者限定定員：1日1組（2〜3名）予約：14日前までに公式サイトから要予約

