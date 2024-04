サンリオピューロランドでは、2024年4月12日(金)から6月4日(火)まで、「フレッシュ」をテーマにした初のスペシャルイベント「PUROSPRINGPARTY」を開催!

期間中、新作参加型ショー「超FRESH SAKURA PARTY!」ショーが上演されるほか、春やフレッシュ感を連想させるピンク&グリーンのコスチュームを着たキャラクターたちのグリーティング、スペシャルメニューやグッズ、フォトブースなどが登場します。

ピューロランド初の「フレッシュ」をテーマに歌って踊ってアクティブに楽しむ春のスペシャルイベントです☆

サンリオピューロランド「PUROSPRINGPARTY」

開催期間 :2024年4月12日(金)〜6月4日(火)

実施内容:

新作参加型ショー「超FRESH SAKURA PARTY!」上演春っぽさ・フレッシュ感を感じられる館内装飾やフォトスポットピューロランド初!韓国のセルフ写真館コンセプトのプリント写真「Photoism」導入新作コスチュームで登場する「PUROSPRINGPARTYスペシャルグリーティング」(一部事前予約制・有料)はなまるおばけ&チームプリンの”春パ盛り上げ隊”による「春のフレッシュキャラフェス」期間限定メニューやオリジナルグッズの販売

サンリオピューロランドは、「フレッシュ」をテーマにした初のスペシャルイベント「PUROSPRINGPARTY」を開催!

「ピューロで”春パ”」をキーワードに、4月にはフレッシュな気持ちで新生活をスタートするためのパワーチャージ、5月や6月には疲れた気分を吹き飛ばしてリフレッシュもできるような、シーズンにあわせて楽しめるイベントです。

ピューロビレッジでは、キャラクターたちと一緒に声を出して踊って楽しむ新作参加型ショー「超FRESH SAKURA PARTY!」を上演。

さらに、上からの画角が新鮮な「ハイアングルショット」や、キャラクターとの2ショット風の撮影ができる韓国のセルフ写真館コンセプトのプリント写真(#セルプリ)「Photoism」が初登場。

ほかにも期間限定のグッズやフードなど、様々なお楽しみコンテンツが登場します。

フレッシュな自分と出会って、最高なスタートを切れるサンリオピューロランドならではのスペシャルイベントです☆

参加型ショー:超FRESH SAKURA PARTY!

上演場所:ピューロビレッジ1F

出演キャラクター:シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコ、ハローキティ、マイメロディ、クロミ

ピューロビレッジでは新作参加型ショー「超FRESH SAKURA PARTY!」を上演。

オールスタンディングで、キャラクターたちと一緒に歌って踊って「フレッシュ」な気分で春を楽しめます。

春らしさとフレッシュ感を兼ね揃えた新作コスチューム姿の「シナモロール」「ポムポムプリン」「ポチャッコ」「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」が登場し、ゲストを巻き込んで熱狂できるショーです☆

さらに、春らしさを存分に味わえる、ピューロランドならではのスペシャルな演出も。

そのほか「超FRESH SAKURA PARTY!」を盛り上げるグッズとして「カラーサングラス」が1階のビレッジショップにて販売されます。

好きなカラーで選んだり、友達や家族でお揃いにしたり、お気に入りのカラーサングラスを選んで、ショーをより楽しむことができます☆

プリント写真「Photoism」(#セルプリ)

価格:撮影1,000円〜

開催期間:4月12日(金)〜5月28日(火)

開催場所:4F

内容 :「ハイアングルショット」フォトブース / 「キャラクターフレーム」フォトブース

ピューロランドの4階には、令和最新トレンドの韓国のセルフ写真館コンセプトのプリント写真「Photoism」(#セルプリ)が期間限定で登場!

日本初上陸の上からの視点で撮影ができる「ハイアングルショット」や、推しキャラクターと2ショット風撮影ができる「キャラクターフレーム」のフォトブースで写真を撮ることができます。

フォトスポット&館内装飾

ピューロランドに入場して一番最初に目に入るエントランスホールには、春らしさとフレッシュ感を感じられる期間限定のフォトスポットが登場!

フォトスポットでは、ボタンを押すと流れるキャラクターのかけ声にあわせ、元気いっぱいなポーズで記念撮影を楽しめます。

さらに、館内には春らしさやフレッシュ感をイメージしたピンクや緑色を基調としたデコレーションが登場します☆

PUROSPRINGPARTYスペシャルグリーティング

開催場所:1F イベントコーナー

出演キャラクター:シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコ、ハローキティ、マイメロディ、クロミ

春らしい新作コスチューム姿のキャラクターと特別な時間を過ごせる「PUROSPRINGPARTYスペシャルグリーティング」を開催。

参加者にはノベルティとして、キラキラするホログラム仕様のキャラクターたちのステッカー(A4サイズ)がプレゼントされます。

※すべて事前予約制・有料。

※詳細は必ず各ホームページを確認ください

春のフレッシュキャラフェス

実施内容:

フレッシュキャラスペシャルグリーティング(事前予約制・有料)オープン直後の知恵の木ステージ前でウェルカムグリーティングの実施はなまるおばけを探せ!チームプリンによるクローズナレーション館内でのポスター掲示新作ショー振付映像をはじめとしたYouTubeや各種公式SNSでの動画出演

ピューロランドデビューしたばかりの“フレッシュ”なキャラクターとして、「はなまるおばけ」(「まるまる」)と「チームプリン」(「マフィン」「スコーン」「ベーグル」)が、“春パ盛り上げ隊”として、館内のいたるところで様々な盛り上げる企画「春のフレッシュキャラフェス」を実施。

たくさんの方に名前を覚えてもらえるよう、名札をつけて初のスペシャルグリーティングに登場するほか、「はなまるおばけ」の特技がかくれんぼであることにちなみ、ぬいぐるみを館内各所で探す、「はなまるおばけを探せ!」などの企画が開催されます。

他にも、フレッシュなメンバーたちがさまざまな企画に初挑戦するので、館内で「春パ盛り上げ隊」の活躍を楽しめます☆

スペシャルメニュー

春らしさ満載のフードメニューが館内各レストランに登場!

超最高!な春の訪れを楽しむキャラクターたちをモチーフにした、期間限定メニューが販売されます☆

購入者にはノベルティのプレゼントも用意されています。

「爽快!春のごちそうメンチカレー」は、シナモロールをモチーフにした、写真映えも抜群なカレー。

かまぼこでできた桜がのった春らしい一皿です。

“フレッシュ”テーマにちなんで、鮮やかなオレンジスライスがのっているのも特徴です☆

「SO!フレッシュ☆エビとチキンの塩レモンラーメン」には、「ハローキティ」の飾りがついています。

「さわやか♡クリームソーダ風ゼリーパフェ」は、3種類の味が期間中入れ替わりで登場。

それぞれ異なるキャラクターピックがついています☆

「桜吹雪のなめらか杏仁ドリンク」は、春らしさあふれる桜のドリンク。

ピンク色の桜と相性抜群な「マイメロディ」のピック付きです☆

オリジナルグッズ

販売店舗:サンリオピューロランド 3Fエントランスショップ

春らしいさわやかなカラーが魅力のオリジナルグッズが登場!

ギンガムチェックをベースに、サンリオキャラクターがデザインされたトートバッグや、巾着など、日常生活でも使いやすいアイテムが展開されています。

キーチャームは、好きなキャラクターを選べば、新しい環境で会話のきっかけになりそうです☆

「缶入りスティックパイ」は、食べ終わった後にも、小物入れやインテリアとしても活躍してくれます。

他にも、缶バッジセットやミニタオル、クリアファイルなど様々なグッズが販売されます。

PUROSPRINGPARTY カラーサングラス

価格:1,540円(税込)

サイズ:約6×14.5cm/テンプル:約15cm

ハート形のかわいいサングラス。

ピンク、ブルー、イエローの3色がラインナップされています。

PUROSPRINGPARTY マルチケース

価格:880円(税込)

サイズ:約8×9cm

カラフルなアートが総柄で描かれたマルチケース。

ハートのカラビナもかわいい!

PUROSPRINGPARTY クリアファイル

価格:各495円(税込)

サイズ:A4サイズ

クリアファイルは2種類展開。

縦と横、お好きな絵柄が選べます。

PUROSPRINGPARTY 巾着

価格:各990円(税込)

サイズ:約23×18cm

巾着も2種類がラインナップ。

カラフルなコスチュームでドリンクを片手に楽しむアートがかわいい!

PUROSPRINGPARTY ミニトートバッグ

価格:各1,540円(税込)

サイズ:約33×20cm(持ち手含む)

チェック柄がおしゃれなミニトートバッグ。

ピンクとグリーンの2色展開です。

PUROSPRINGPARTY ミニタオル

価格:各825円(税込)

サイズ:約25×25cm

ミニタオルは4種類。

ハローキティ&ディアダニエル、マイメロディ&クロミ、シナモロール&ウィッシュミーメル、ポムポムプリン&ポチャッコです。

PUROSPRINGPARTY 缶入りスティックパイ

価格:1,512円(税込)

サイズ:約9×16×9.5cm

かわいい缶入りのスティックパイ。

「ピューロで”春パ”」をキーワードに、新作参加型ショーやグリーティング、スペシャルメニューなどを楽しめるイベント。

サンリオピューロランドのスペシャルイベント「PUROSPRINGPARTY」は、2024年4月12日(金)より開催です☆

お気に入りの服にお着替え!サンリオピューロランド 更衣室「DRESSING ROOM」 お気に入りの服にお着替え!サンリオピューロランド 更衣室「DRESSING ROOM」 続きを見る

ポチャッコモチーフのカレーやハローキティのガトーショコラ!サンリオピューロランド「プラントベースメニュー」 ポチャッコモチーフのカレーやハローキティのガトーショコラ!サンリオピューロランド「プラントベースメニュー」 続きを見る

※画像はイメージです

※価格はすべて税込です

※掲載内容は画像を含め、3月5日(火)の情報です。内容は変更になる場合があります

© 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post フレッシュな春のパーティをテーマにしたスペシャルイベント!サンリオピューロランド「PUROSPRINGPARTY」 appeared first on Dtimes.