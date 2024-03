ウィル・スミス&マーティン・ローレンス主演、1995年に公開された第1作から30年近い歴史を誇る人気バディ・コップ映画『バッドボーイズ』シリーズ第4作が、2024年2月末にスミスがしたように無事終了したようだ。

『バッドボーイズ』シリーズは犯罪がはびこるマイアミを舞台に、スミス演じるマイク・ラーリーとローレンス扮するマーカス・バーネットという名物刑事コンビが、悪に立ち向かっていく痛快アクションコメディ。

スミスはローレンスと連名で、巨大な観覧車を背景に、2人がフィストバンプをしている画像を自身のに投稿。「撮影終了だ!相棒と一緒にいる時は、いつでもマジックでしかない。6月7日公開の『バッドボーイズ4』で会おう!」とコメントしてクランクアップを報告した。この画像が最新作からのシーンなのか、単に2人がフィストバンプで撮影終了を祝っているだけなのかどうかは不明だ。

撮影が終了した今も、第4作のタイトルは発表されていない。以前に監督のアディル・エル・アルビ&ビラル・ファラーが述べていたように、第4作にドンピシャだった『Bad Boys 4 Life』は使えないからか、タイトル付けに難儀しているのかもしれない。監督コンビによると、タイトル候補として『Bad Boys Ride or Die』が挙がっているとのこと。

第4作についてはプロットなどの詳細も明かされていない。キャストは主演でカムバックするスミス&ローレンスのほか、第3作からリタ役のパオラ・ヌニェス、ケリー役のヴァネッサ・ハジェンズ、アルマンド・レタス役のジェイコブ・スキーピオ、ドーン役のアレクサンダー・ルドウィグも続投。新キャストとして参加する「ザ・ラストシップ」(2014‐2018)のエリック・デインがヴィランを演じるのではないかと伝えられており、「ベター・コール・ソウル」(2015‐2022)のレイ・シーホーン、『ファンタスティック・フォー』シリーズのヨアン・グリフィズも参加する。

タイトル未定の『バッドボーイズ』シリーズ第4作は、2024年6月14日に米国公開予定。

