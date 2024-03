“北欧の至宝”マッツ・ミケルセン、『スター・ウォーズ』テムエラ・モリソンとダニエル・ローガンが、「大阪コミコン2024」で再来日を果たすことがわかった。2024年5月3日~5日、インテックス大阪にて開催される。

ドラマ「ハンニバル」のハンニバル・レクター役や映画『ドクター・ストレンジ』のカエシリウス役、『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』のグリンデルバルド役など、数々の大ヒット作に出演するマッツ・ミケルセンは、カンヌ国際映画祭男優賞をはじめ数多くの受賞・ノミネート歴をもつ実力派俳優。『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』では主人公の父ゲイレン・アーソ役を熱演し、世界中のファンから絶賛された。

昨年の大阪コミコン2023・にも参加し、ステージ登壇時は座席を埋め尽くすほどのファンが来場したミケルセン。日本のコミコンには、3連続での登場となる。

東京コミコン2023のでは「全員幸せにしてあげる」と宣言し、では「まだ僕と会っていない人はいる?オーケイ、じゃあまた戻ってくるね」と伝えていたミケルセン。有言実行、全員を幸せにするためにもう一度日本にやってくる運びとなった。

テムエラ・モリソンは『スター・ウォーズ』シリーズや『アクアマン』シリーズをはじめとした数々の映画・ドラマ作品に出演し、『モアナと伝説の海』などの大ヒットアニメーション作品の吹き替えなども務める人気俳優。ニュージーランド映画賞で最優秀男優賞を受賞した経歴を持つ実力派でもあるモリソンは、近年ではドラマ『ボバ・フェット/The Book of Boba Fett』にて主演を務め、話題を呼んだ。昨年の東京コミコン2023で日本のコミコンに初参加したモリソン氏はファンとの交流に歓喜し、今回の大阪コミコン2024への参加も決定。

そして、東京コミコンへの参加回数はこれまでの来日セレブの中で最多となり、東京コミコンの“セレブ親善大使”も務めるダニエル・ローガンは、子供時代から映画作品で活躍するベテラン俳優。過去には『スター・ウォーズ』シリーズでテムエラ・モリソンとも共演しており、ファン待望のダブル来日となる。

ちなみに会期中である5月4日は「スター・ウォーズの日」。『スター・ウォーズ』キャスト3名が大阪に集う。

3名は大阪コミコンの期間中全ての日程で来場。当日は会場において写真撮影会およびサイン会等を予定。撮影会・サイン会のチケット販売の詳細は後日発表。

大阪コミコン 2024 開催概要

名称 大阪コミックコンベンション 2024 (略称:大阪コミコン 2024) 会期 2024 年 5 月 3 日(金・祝)11:00~20:004 日(土・祝)10:00~20:005 日(日・祝)10:00~18:00 ※開催時間は変更となる可能性があります。 会場 インテックス大阪(〒559-0034 大阪市住之江区南港北 1-5-102) 主催 株式会社東京コミックコンベンション、大阪コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 ・国内外映画、コミックなどの最新情報公開・企業出展(限定・先行商品の販売、グッズの展示など)・実際に映画で使用されたプロップ(小道具)や、レアグッズの展示・最新技術を使った様々なコンテンツの体験・海外セレブ俳優との交流・ステージでのライブやパフォーマンス・コスプレイヤーとの交流、コンテスト・漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 大阪コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp

