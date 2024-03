米CWのDCドラマ「SUPERGIRL/スーパーガール」(2015-2021)で主演を務めたメリッサ・ブノワ。新DCユニバースのスーパーガール役に「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」ミリー・オールコックが抜擢されたことを受け、先輩ならではのコメントを寄せている。

米のインタビューでブノワは、「彼女(スーパーガール)が何を象徴しているのかという観点から、このキャラクターに対するあらゆる見解に価値がある」とコメント。「スーパーガールという存在が、50年代からずっと象徴的であるのには理由があります。個人的には、彼女に対するすべての解釈が貴重だと思うし、願わくば(誰かが)彼女を演じるたびに、その中に自分自身を見出す人が出てきてほしいですね」。

スーパーガール/カーラ・ゾー=エルは、スーパーマンのいとこであり、同じくクリプトン星の生き残り。これまでに「SUPERGIRL/スーパーガール」でブノワが演じたほか、1984年の映画『スーパーガール』ではヘレン・スレイター、人気ドラマ「ヤング・スーパーマン」ではローラ・ヴァンダーヴォート、2023年の映画『ザ・フラッシュ』ではサッシャ・カジェがそれぞれの解釈で同キャラクターを演じてきた。

アルコックが主演を務める『スーパーガール:ウーマン・オブ・トゥモロー(原題)』は、2022年に刊行されたトム・キングによるコミックが原作だ。同作では、「自分は何者なのか?」というアイデンティティ・クライシスに陥ったカーラの苦悩と成長が描かれる。映画でどのように脚色され、アルコックがスーパーガールをどのように演じるのか楽しみだ。

なお脚本は、人気ドラマ「ヴァンパイア・ダイアリーズ」や「ブラックリスト」の出演女優として知られるアナ・ノゲイラが手掛ける。現時点で監督は決定しておらず、公開時期も定かではない。

ちなみにアルコック演じるスーパーガールは本作に先駆け、新DCユニバースの第1弾『スーパーマン(原題)』に先行登場するのではないかとささやかれている。

