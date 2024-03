この投稿をInstagramで見る 橋岡大樹 Daiki Hashioka(@hashioka0517)がシェアした投稿

そして、プレミアデビュー戦を終えた橋岡は自身のインスタグラム(@hashioka0517)を更新。プレー写真とともに「Holding our heads high, we are committed to continuing to push forward! 上を向いてやり続けます」と英語と日本語で今後に向けてのコメントを残した。この投稿に反応したのが久保だ。「Google翻訳やめろ」と鋭い突っ込みを入れると、橋岡は「おい。それを皆んなの前で言われるのが1番恥ずかしいからやめろ。」と返答。これに対し、久保は泣き笑いの絵文字を送っている。2人は年代別代表や日本代表でともにプレーし、年下の久保が橋岡をイジるなど関係は良好。以前にも、橋岡がインスタグラムに投稿した写真に対して久保が突っ込みを入れ、多くの「いいね!」が寄せられていた。