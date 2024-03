3月2日、200以上の国と地域でアニメやマンガを提供するクランチロールが「クランチロール・アニメアワード 2024」が開催。2023年7月より全5話で放送されたテレビアニメ『呪術廻戦 懐玉・玉折』がアニメ・オブ・ザ・イヤーに輝いた。クランチロール・アニメアワードは、ポップカルチャーの覇権を握るアニメの原動力となるクリエイター、ミュージシャン、キャスト、そして配信や劇場などで公開されたアニメ作品を讃える年次のアワードプログラム。昨年に続き、日本で開催された授賞式では過去最高となる3400万もの票が国内外から投じられた。

『呪術廻戦 懐玉・玉折』は、アニメ・オブ・ザ・イヤーをはじめ最優秀アクション作品賞、最優秀アクション作品賞、最優秀キャラクターデザイン賞、最優秀監督賞など数々の賞を獲得。また、最優秀助演キャラクター賞に五条悟、最優秀声優賞(日本語)に中村悠一(五条悟役)が選出されるなど、作品、キャスト、スタッフ含め9部門に輝いた。このほか、最優秀アニメーション賞に『鬼滅の刃 刀鍛冶の里編』、最優秀作曲賞に『進撃の巨人 The Final Season 完結編(前編)』、最優秀新シリーズ賞『チェンソーマン』、最優秀アニソン賞に『【推しの子】』オープニング主題歌の「アイドル」(YOASOBI)、最優秀長編アニメ賞に『すずめの戸締まり』など話題作が受賞している。イベントには、ミーガン・ザ・スタリオン、LiSAら著名なアーティストがゲスト出演。作曲家の澤野弘之が書き下ろしたテーマ曲を初披露したほか、Shing02、OMA、SPIN MASTER A‐1が『サムライチャンプルー』のテレビ放送20周年を記念して、オープニング主題歌の『battlecry』、YOASOBIがヒット曲『アイドル』を歌唱した。授賞式の模様は国内外にライブ配信。受賞作品の一覧は「クランチロール・アニメアワード」のホームページで公開されている。クランチロール・アニメアワード 2024 受賞作品■アニメ・オブ・ザ・イヤー『呪術廻戦 懐玉・玉折』■最優秀アクション作品賞『呪術廻戦 懐玉・玉折』■最優秀アニメーション賞『鬼滅の刃 刀鍛冶の里編』■最優秀アニソン賞『【推しの子】』「アイドル」(YOASOBI)■最優秀美術賞『鬼滅の刃 刀鍛冶の里編』■最優秀キャラクターデザイン賞『呪術廻戦 懐玉・玉折』平松禎史/小磯沙矢香■最優秀撮影賞『呪術廻戦 懐玉・玉折』■最優秀コメディ作品賞『SPY×FAMILY』Season 1 第2クール■最優秀継続シリーズ賞『ONE PIECE』■最優秀監督賞『呪術廻戦 懐玉・玉折』御所園翔太■最優秀ドラマ作品賞『進撃の巨人 The Final Season 完結編(前編)』■最優秀エンディング賞『呪術廻戦 懐玉・玉折』「燈」崎山蒼志■最優秀ファンタジー作品賞『鬼滅の刃 刀鍛冶の里編』■最優秀長編アニメ賞『すずめの戸締まり』■最優秀主演キャラクター賞『ONE PIECE』モンキー・D・ルフィ■最優秀新シリーズ賞『チェンソーマン』■最優秀オープニング賞『呪術廻戦 懐玉・玉折』「青のすみか」(キタニタツヤ)最優秀オリジナルアニメ賞『Buddy Daddies』最優秀ロマンス作品賞『ホリミヤ ‐piece‐』最優秀作曲賞『進撃の巨人 The Final Season 完結編(前編)』最優秀日常系作品賞『ぼっち・ざ・ろっく!』最優秀助演キャラクター賞『呪術廻戦 懐玉・玉折』五条悟最優秀声優賞(日本語)『呪術廻戦 懐玉・玉折』中村悠一(五条悟役)